Тбилиси, 6 февраля, 2023, 20:53 — ИА Регнум. Судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе 9 февраля принял отрицательное решение при рассмотрении ходатайства об отмене или отсрочке исполнения наказания бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Защита пыталась доказать, что у политика такие заболевания, при которых нужно его выпустить для лечения за границу, так как в Грузии это якобы невозможно.

«Это означает, что нет уголовного закона Грузии: принять такое решение по делу Михаила Саакашвили», — заявил после заседания журналистам адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе.

Он сообщил, что решение суда будут обжаловать в апелляционной палате, потом будут отправлять материалы дела в Страсбургский суд.

«Это борьба, которую мы не должны сдавать и продолжать там, где есть закон», — заявил Хачапуридзе.

Напомним, Саакашвили и его адвокаты более года заявляют, что ему в заключении якобы грозит смертельная опасность из-за проблем со здоровьем. Назывались разные причины: проблемы с пищеварением, болезнь позвоночника, психологические заболевания, и т.п. В ноябре 2022 года адвокаты заявили, что его отравили. Экс-президент сначала не согласился с этим, но потом тоже стал говорить про отравление.