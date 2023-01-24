Тбилиси, 24 января, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, переведённый из тюрьмы в тбилисский медцентр, заразился коронавирусом. Об этом 24 января сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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«У Саакашвили подтвердили наличие ковида! Но как? Мы же все заходим к нему обмотанные», — написал юрист.

Хачапуридзе добавил, что в течения дня экс-президент якобы снова терял сознание.

Напомним, Саакашвили и его адвокаты более года заявляют, что власти Грузии якобы пытаются убить находящегося под стражей экс-президента. Они требуют выпустить политика за границу «на лечение». С ноября 2022 года попытки давить на власть усилились. В декабре начались судебные слушания по ходатайству об освобождении Саакашвили по состоянию здоровья.