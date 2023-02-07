Тбилиси, 7 февраля, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Крупнейшая оппозиционная партия в Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) объявила бойкот парламенту республики в связи тем, что неформального лидера данной политсилы, экс-президента страны Михаила Саакашвили не освободили для лечения. Об этом, как передаёт 7 февраля агентство «Интерпрессньюс», объявил на брифинге председатель политсовета ЕНД Леван Бежашвили.

European People's Party Михаил Саакашвили

Он заявил, что в партии не согласны с решением суда не предоставлять Саакашвили отсрочки исполнения наказания для лечения за границей. «Националы» считают отказ политически мотивированным.

«Этим решением власти ещё раз подтвердили, что судебная власть в этой стране — фикция и инструмент политического реванша», — сказал Бежашвили.

По его словам, Саакашвили является «символом успеха» Грузии, а власти республики якобы действовали под влиянием Москвы, «вдохновленные политической местью». В ЕНД надеются, что другие оппозиционные партии поддержат бойкот.

Депутат парламента Грузии от партии «Стратегия строителя» Паата Манджгаладзе уже объявил, что партия также прекращает парламентскую деятельность и готова к объединению для совместной политической борьбы.

Как передавало ИА REGNUM, сторонники Саакашвили с ноября 2022 года нагнетают обстановку, заявляя, что экс-президент якобы скоро умрёт, если его срочно не начать лечить за границей. При этом врачи в больнице, где более полугода находится политик, обвиняют его в «саботаже» лечения.