Киев, 4 июля, 2023, 00:57 — ИА Регнум. В МИД Украины утром 4 июля ожидают прибытия посла Грузии с целью обсуждения ситуации вокруг бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, сообщил в эфире телемарафона глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

По его словам, с послом Грузии будет проведён соответствующий разговор.

«Консультироваться он должен со своим правительство о том, куда идёт Грузия и зачем они разрушают украинско-грузинские отношения и, что они должны сделать, чтобы их спасти», — сказал Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что необходимо прекратить издеваться над Саакашвили и вернуть его, поскольку он является гражданином Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля украинский президент Владимир Зеленский поручил МИД страны выслать посла Грузии в Киеве из-за ситуации с бывшим грузинским лидером Михаилом Саакашвили. В Киеве снова призвали власти Грузии передать Саакашвили для лечения.

Михаила Саакашвили обвиняют в убийстве банкира и избиении чиновника, незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне митинга в 2007 году. В начале апреля 2023 года бывший президент Грузии в беседе с изданием Politico заявил, что умирает, находясь в заключении, из-за многочисленных заболеваний, хотя по возвращении в страну в 2021 году был здоров. Его здоровье начало резко ухудшаться после задержания грузинскими властями 1 октября 2021 года и заключения под стражу. Вес политика снизился до критической отметки.