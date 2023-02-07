Тбилиси, 7 февраля, 2023, 21:45 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не признал совершённые им преступления и не покаялся в них, поэтому президент республики Саломе Зурабишвили не собирается его помиловать. Об этом говорится в её заявлении, обнародованном 7 февраля.

European People’s Party Михаил Саакашвили

«В случае его освобождения он станет активным противником не только власти, но и репутации страны, а значит, и её шансов войти в Европу», — отметила Зурабишвили.

Она добавила, что даже помилование не исправило бы ситуацию, так как в отношении Саакашвили есть незакрытые уголовные дела. Президент также считает, что вопрос об освобождении бывшего грузинского лидера увеличивает поляризацию в стране между властями и оппозицией, что делает народ «заложником», так как это мешает Грузии получить статус кандидата на вступление в ЕС.

При этом Зурабишвили считает виновными в сложившейся ситуации и правительство страны, и сторонников Саакашвили, которые убедили его вернуться в Грузию, а теперь требуют его освобождения.

Напомним, руководство основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД) в ответ на отказ суда освободить политика для лечения за границей объявило, что в стране каждый день будут проходить акции протеста. Кроме того, депутаты ЕНД приостановили парламентскую деятельность до тех пор, пока экс-президент не будет на свободе.