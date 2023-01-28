Тбилиси, 28 января, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказывается от лечения, кроме того, сократил и так недостаточный объём принимаемой пищи. Об этом 28 января сообщил журналистам Зураб Чхаидзе, директор тбилисского медцентра «Вивамед», куда политика перевели из тюрьмы в мае 2022 года.

ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/TASS Суд по делу об освобождении по состоянию здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси

«В лечении два компонента — медицинская сторона, которая пытается помочь пациенту, и пациент, который должен стараться, чтобы его состояние улучшилось. В данном случае у нас нет совпадения», — сказал врач.

Он призвал мать экс-президента Гиули Аласания и других членов семьи, которые регулярно навещают Саакашвили, убедить его выполнять рекомендации врачей. В противном случае он может умереть.

Чхаидзе отметил, что бывший президент не только стал критически мало питаться, но и отказывается от инфузионной терапии — введения питательных веществ внутривенно. Врач подчеркнул, что политику ничего не мешает принимать пищу, в том числе выявленный у него недавно коронавирус.

Напомним, Саакашвили и его адвокаты пытаются доказать, что нахождение в заключении губительно для экс-президента. Политик шантажирует власти Грузии со дня ареста 1 октября 2021 года, когда он объявил «голодовку», начал плохо питаться и заявлять, что его пытаются убить. В суде рассматривается ходатайство о предоставлении отсрочки отбывания наказания для Саакашвили для его лечения. Нанятые врачи подготовили справку, согласно которой политика якобы не смогут вылечить в Грузии.