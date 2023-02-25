Тбилиси, 25 февраля, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, переведённого в мае 2022 года из тюрьмы в частную клинику «Вивамед», продолжает оставаться тяжёлым. Об этом 25 февраля сообщила журналистам его мать Гиули Аласания.

European People’s Party Михаил Саакашвили

«Всё время повышена температура, иногда выше 38 градусов. У него невыносимые боли в суставах и сухожилиях, и он практически постоянно на обезболивающих», — сказала она.

Аласания добавила, что впервые в клинику к Саакашвили не пустили его сына. Причину не назвали. Ранее она рассказывала, что сама навещает сына дважды в день.

Напомним, ранее врачи «Вивамед» неоднократно говорили, что Саакашвили отказывается от части лекарств и принимает недостаточное количество пищи, что мешает его лечению. Кроме того, в последнее время он перестал разрешать ставить ему питательные капельницы. Сторонники экс-президента проводят акции протеста, заявляя, что его нужно выпустить на свободу по состоянию здоровья.