Тбилиси, 7 февраля, 2023, 01:34 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 6 февраля на своей странице в соцсети объявил себя «личным пленником» Владимира Путина.

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

В начале своего поста Саакашвили заявил, что если он останется в грузинской тюрьме, то он обязательно там умрёт.

Затем он обвинил в своих злоключениях персонально президента России.

«Я — личный пленник Путина. По его приказу меня травили, пытали и продолжают издеваться», — сказал Саакашвили.

В качестве доказательства Саакашвили привёл тот факт, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в последние несколько недель в своих интервью якобы очень хвалил нынешнее правительство Грузии и критиковал бывшего грузинского президента.

Напомним, что грузинский суд отказался освободить Саакашвили из заключения по состоянию здоровья.