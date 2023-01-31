Тбилиси, 31 января, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится в критическом состоянии, его переводят из палаты в реанимацию. Об этом заявил журналистам член основанной Саакашвили оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Чиладзе.

European People’s Party Михаил Саакашвили

По словам Чиладзе, он разговаривал с личным врачом Саакашвали, который рассказал, что здоровье экс-главы Грузии находится на критическом уровне, поэтому для сохранения его жизни нужно перевести больного в реанимационное отделение.

Политик уточнил, что сейчас готовится реанимационная палата.

Как передавало ИА REGNUM, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказывается от лечения, кроме того, сократил и так недостаточный объём принимаемой пищи.

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