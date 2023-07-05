Посол Грузии на Украине 6 июля вернётся в Тбилиси
Посол Грузии на Украине рассказал, что покинет Киев 6 июля
Киев, 6 июля, 2023, 00:32 — ИА Регнум. Послу Грузии в Киеве Георгию Закарашвили предстоит вернуться в Тбилиси в ближайшее время после озвученных украинскими властями рекомендаций покинуть страну с целью консультаций по поводу бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Об этом 5 июля журналистам сообщил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили.
«Считаю, что в отношении бывшего президента всё очевидно — все вопросы о том, насколько ответственно относится государство к правам всех заключенных, в том числе господина Саакашвили», — сказал министр.
Дарчиашвили подчеркнул, что Грузия продолжит содействовать Украине.
В эфире телекомпании «Рустави 2» посол Грузии в Киеве Георгий Закарашвили заявил, что отсчёт времени начался после встречи в МИД Украины. Отведённые 48 часов, по его словам, истекают к 12:00 6 июля.
Закарашвили добавил, что постарается покинуть территорию Украины до назначенного времени, поскольку из Киева до границы можно доехать только на поезде или автомобиле.
Как сообщало ИА Регнум, в грузинском МИД назвали крайней формой обострения отношений заявления Киева по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. В ведомстве выразили сожаление, что Киев прибегает к такому шагу по отношению к «дружескому государству и народу».
Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля поручил МИД выслать посла Грузии в Киеве из-за ситуации с Саакашвили, выразить грузинскому дипломату решительный протест и предложить покинуть страну в течение 48 часов для проведения консультаций в Тбилиси.
Ранее Саакашвили заявил, что умирает, находясь в заключении, из-за многочисленных заболеваний, хотя по возвращении в страну в 2021 году был здоров. По мнению специалистов, у Саакашвили нет серьёзных проблем со здоровьем, но человеку нужно вырваться из тюрьмы и показать на весь мир, что его там мучают. Поэтому экс-президент страны плохо питается и объявил голодовку.