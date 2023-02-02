Киев, 2 февраля, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины выразило «решительный протест» в связи с «негуманным обращением» с находящимся под арестом экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, сообщили в ведомстве 2 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

В МИД заявили, что грузинские власти применяют к Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в получении медицинской помощи, что создает угрозу его жизни.

В Киеве призвали Тбилиси передать Саакашвили Украине.

Напомним, у Саакашвили, который в период президентства на Украине Петра Порошенко некоторое время занимал пост губернатора Одесской области, есть и украинское гражданство. В январе 2023 года жалующийся на резкое ухудшение самочувствия политик попросил «похоронить его сердце в Киеве».