Тбилиси, 15 января, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Члены правящей партии «Грузинская мечта» не боялись угроз, находясь в оппозиции, когда президентом Грузии был «преступный лидер» Михаил Саакашвили и страной управляла его партия «Единое национальное движение» (ЕНД). Об этом, как передаёт 15 января телеканал «Имеди», заявила журналистам вице-премьер республики, министр по делам культуры и молодёжи Тея Цулукиани.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Она отреагировала на заявление представителей ЕНД, что они начали составлять аналогичный «списку Магнитского» «список Саакашвили», куда собираются внести тех, кого посчитают виновным в ущемлении прав этого экс-президента и «неправильном» лечении.

«Они могут составить эти списки, затем внимательно их прочитать и хранить в одном из своих ящиков. Мы уже привыкли к составлению подобных списков, к тому, что у них есть мечта и стремление вернуться к власти, арестовать всех министров, медсестёр, врачей, всех вместе бросить в тюрьму», — сказала Цулукиани.

Вице-премьер, обратившись к Саакашвили, отметила, что он отбывает наказание за преступления и ничего не сможет сделать с руководством страны. Цулукиани призвала экс-президента уважать «независимый, беспристрастный и реформированный» суд Грузии.

Напомним, Саакашвили, его соратники по партии и адвокаты более года заявляют, что власти Грузии якобы пытаются убить находящегося под стражей экс-президента. От руководства страны требуют выпустить политика за границу «на лечение». В декабре начались судебные слушания по ходатайству об освобождении Саакашвили по состоянию здоровья.