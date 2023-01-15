Вице-премьер Грузии сказала, что нужно сделать со «списком Саакашвили»
В партии Саакашвили мечтают вернуться к власти и посадить неугодных в тюрьму — вице-премьер Грузии
Тбилиси, 15 января, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Члены правящей партии «Грузинская мечта» не боялись угроз, находясь в оппозиции, когда президентом Грузии был «преступный лидер» Михаил Саакашвили и страной управляла его партия «Единое национальное движение» (ЕНД). Об этом, как передаёт 15 января телеканал «Имеди», заявила журналистам вице-премьер республики, министр по делам культуры и молодёжи Тея Цулукиани.
Она отреагировала на заявление представителей ЕНД, что они начали составлять аналогичный «списку Магнитского» «список Саакашвили», куда собираются внести тех, кого посчитают виновным в ущемлении прав этого экс-президента и «неправильном» лечении.
«Они могут составить эти списки, затем внимательно их прочитать и хранить в одном из своих ящиков. Мы уже привыкли к составлению подобных списков, к тому, что у них есть мечта и стремление вернуться к власти, арестовать всех министров, медсестёр, врачей, всех вместе бросить в тюрьму», — сказала Цулукиани.
Вице-премьер, обратившись к Саакашвили, отметила, что он отбывает наказание за преступления и ничего не сможет сделать с руководством страны. Цулукиани призвала экс-президента уважать «независимый, беспристрастный и реформированный» суд Грузии.
Напомним, Саакашвили, его соратники по партии и адвокаты более года заявляют, что власти Грузии якобы пытаются убить находящегося под стражей экс-президента. От руководства страны требуют выпустить политика за границу «на лечение». В декабре начались судебные слушания по ходатайству об освобождении Саакашвили по состоянию здоровья.