Землетрясение в Турции и Сирии в 2023 году
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщил 24 августа телеканал TRT. Об этом событии рассказал глава провинции Малатья Эрсин Языджи, уточнив, что в 08:35 мск жители региона ощутили подземные толчки. Разрушений не последовало. Эпицентр землетрясения находился в районе города...
24 августа 2023
В центральной части Турции произошло землетрясение
В центральной части Турции 25 июля произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 18 км от города Козан в провинции Адана к северо-востоку. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км. На данный...
25 июля 2023
Сообщения о чудом выжившем под завалами в Сирии мужчине оказались фейком
Сообщения СМИ о мужчине, спасенном из-под завалов от землетрясения спустя три месяца, оказались фейком, сообщило агентство Ruptly. Выяснилось, что распространённые в Сети фотографии истощенного мужчины, который якобы находился под завалами на протяжении последних трёх месяцев и чудом выжил, были...
17 мая 2023
Мужчина чудом выжил под обломками спустя месяцы после землетрясения в Сирии
Спасатели извлекли из-под завалов спустя почти три месяца после землетрясения в Сирии истощенного, но живого мужчину, сообщил 16 мая портал Akhbar. fouri На распространенных в Сети кадрах показали сильно истощенного мужчину. Его лицо заросло густой бородой и усами. Как он смог выжить, пока...
17 мая 2023
В Турции Резникова назвали тупицей за слова о числе жертв землетрясения
Пользователи турецкого портала 23Derece резко осудили министра обороны Украины Алексея Резникова после сравнения потерь ВСУ с количеством жертв землетрясения в Турции. Читатель под ником o_atlar не понимает, какой смысл сравнивать это с землетрясением, назвав украинского чиновника «тупицей»...
17 апреля 2023
В Турции через 49 дней после землетрясения спасли из-под завалов кота
При разборе завалов в турецком городе Кахраманмараш найден кот по кличке Хан. Об этом сообщает издание BIA News. Сообщается, что животное было обнаружено на 49-й день спасательной операции. Четверолапого обнаружили во время поисков кухонной утвари. Ветеринары диагностировали у животного сильное...
29 марта 2023
Еврокомиссия выделила пострадавшей от землетрясений Турции 1 млрд евро
Еврокомиссия выделила денежные субсидии на восстановление стран, пострадавших от сильнейшего землетрясения 6 февраля 2023 года в Турции. Эта страна получит 1 млрд евро. Сирии выделили 108 млн евро. Об этом сообщила 20 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Я рада сообщить, что только...
20 марта 2023
В центральности части Турции зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,1
В турецкой провинции Кахраманмараш зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,1. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По официальным данным, эпицентр землетрясения находился в 13 километрах к западу от города Нурхак (провинция...
20 марта 2023
Песков заявил, что сотрудничество с Турцией по газовому хабу продолжается
Работа с турецкими партнёрами по вводу в работу газового хаба продолжается, сообщил 20 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, обеспокоены ли в Москве «сдвигом сроков открытия газового хаба», Песков заявил, что работа эта трудная, проект достаточно сложный...
20 марта 2023
В Турции введут сертификаты на сейсмоустойчивость отелей — Hürriyet
Глава Союза туроператоров Турции Фируз Баглыкая предложил ввести сертификаты, удостоверяющие устойчивость отелей к сейсмологическим событиям, сообщила турецкая ежедневная газета Hürriyet в понедельник, 20 марта. Как считает Баглыкая, после разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции...
20 марта 2023
В Турции зарегистрировали новое землетрясение магнитудой 4,5
На территории Турции зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 4,5, сообщает 19 марта Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По официальным данным, эпицентр находился в 57 км от города Кахраманмараш с численностью населения почти 376 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 15...
19 марта 2023
В Турции оценили материальный ущерб от землетрясений
Материальный ущерб от землетрясений на юго-востоке Турции оценивается в 2 трлн турецких лир, или в сумму, превышающую $105 млрд. Об этом, как передаёт гостелеканал TRT Haber, сообщили в министерстве финансов Турции. «Ущерб от землетрясений составляет 2 трлн лир (около $105,28 млрд)», — говорится в...
17 марта 2023
Асад: Россия начала помогать Сирии в первые часы после землетрясения
Президент Сирии Башар Асад на встрече с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил Москву за помощь своей стране, недавно пережившей землетрясение. Об этом Асад рассказал в опубликованном 16 марта интервью РИА Новости. По словам сирийского лидера, российские власти сразу же отреагировали на...
16 марта 2023
Число жертв землетрясения в Турции достигло 48 тысяч человек
Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции достигло 48 тысяч человек. С таким заявлением выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к народу из района Сандаг провинции Хатай. «Число раненых превысило 115 тысяч», — уточнил глава турецкого государства. Как сообщало ИА...
12 марта 2023
Пострадавшим от землетрясения власти в Сирии предоставили ряд льгот
Пострадавшие от землетрясения в Сирии в начале февраля текущего года получат поддержку от государства. Соответствующий указ подписал президент Сирии Башар Асад. Согласно документу, опубликованному в телеграм-канале главы государства, жителям Алеппо, Идлиба, Латакии и Хамы, где зафиксированы...
12 марта 2023
Почти 48 тысяч погибли при землетрясении на юго-востоке Турции
В Турции увеличилось число жертв землетрясения на юго-востоке страны, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер. «Число жертв выросло до 47 975», — сказал Сезер на брифинге. Ранее по теме: Президент Турции: число жертв землетрясений превысило 47 тыс...
11 марта 2023
Российский госпиталь начал приём пострадавших от землетрясения в Сирии
Российский многопрофильный полевой госпиталь в Сирии начал принимать пациентов, пострадавших при землетрясении. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России. «В сирийский Алеппо прибыла мультидисциплинарная бригада врачей Федерального центра медицины катастроф...
11 марта 2023
В Европарламенте заявили о грядущем миграционном кризисе
Депутат Европарламента от Германии Энгин Эроглу в своем обращении к Совету Европы заявил о существовании риска новой волны беженцев из Турции из-за произошедших в стране мощнейших землетрясений в начале февраля. «В результате землетрясения [на юго-востоке Турции — ред.] потоки беженцев могут...
11 марта 2023
Президент Турции: число жертв землетрясений превысило 47 тыс. человек
Сильнейшее землетрясение, которое произошло 6 февраля на юго-востоке Турции, унесло жизни более 47 тысяч человек. Эти данные привел 10 марта президент Реджеп Тайип Эрдоган. «В результате землетрясений погибли более 47 тысяч граждан, пострадали и были спасены более 115 тысяч граждан», — заявил...
10 марта 2023
Глава минсельхоза Турции назвал сумму ущерба от землетрясений
Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи подсчитал, что ущерб от землетрясений в Турции на данный момент составляет примерно $80 млрд, а производимость экспортных товаров в пострадавших провинциях упала на 40%. «То, что произошло, стало для нас очень болезненным событием...
8 марта 2023