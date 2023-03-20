Турция, 20 марта, 2023, 13:58 — ИА Регнум. В турецкой провинции Кахраманмараш зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,1. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

По официальным данным, эпицентр землетрясения находился в 13 километрах к западу от города Нурхак (провинция Кахраманмараш) с численностью населения более восьми тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Уточняется, что на данный момент информации о разрушениях или возможных пострадавших не поступало.

Накануне турецкая газета Hürriyet сообщила о планах главы Союза туроператоров страны Фируза Баглыкая ввести сертификаты, подтверждающие сейсмоустойчивость отелей. По его мнению, подобное нововведение поможет Турции скорее восстановиться от последствий землетрясений.