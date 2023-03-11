Берлин, 11 марта, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Депутат Европарламента от Германии Энгин Эроглу в своем обращении к Совету Европы заявил о существовании риска новой волны беженцев из Турции из-за произошедших в стране мощнейших землетрясений в начале февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

«В результате землетрясения [на юго-востоке Турции — ред.] потоки беженцев могут увеличиться еще больше. И это в то время, когда большинство муниципалитетов в Евросоюзе доведены до предела своих возможной из-за беженцев с Украины», — приводит «Лента. ру» слова немецкого евродепутата.

Также Эроглу в своем обращении к Совету Европы призвал начать разработку плана действий в случае реальной угрозы возникновения нового миграционного кризиса.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число жертв землетрясения на юго-востоке Турции превысило 47 тысяч человек, более 115 тысяч граждан пострадали или получили ранения.