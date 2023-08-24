Турция, 24 августа, 2023, 09:37 — ИА Регнум. На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщил 24 августа телеканала TRT.

Иван Шилов ИА REGNUM

Об этом событии рассказал глава провинции Малатья Эрсин Языджи, уточнив, что в 08:35 мск жители региона ощутили подземные толчки. Разрушений не последовало.

Эпицентр землетрясения находился в районе города Ешильюрт. По словам главы города Мехмета Чинара, информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

6 февраля на юго-востоке Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5. Первое — в провинции Газиантеп, второе — в Кахраманмараше. В результате этих землетрясений в погибли 50,5 тыс. жителей страны и 107,2 тыс. — пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Турции 1августа в провинции Конья. Эпицентр находился в районе города Сельчуклу, очаг залегал на глубине в 7,2 км. О пострадавших не сообщалось.