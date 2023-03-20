Анкара, 20 марта, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Глава Союза туроператоров Турции Фируз Баглыкая предложил ввести сертификаты, удостоверяющие устойчивость отелей к сейсмологическим событиям, сообщила турецкая ежедневная газета Hürriyet в понедельник, 20 марта.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Турецкий отель

Как считает Баглыкая, после разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции, произошедших в начале февраля, туроператоры начнут запрашивать у турецких отелей сертификаты сейсмоустойчивости: «Мы должны внушить им доверие проведением такой сертификации».

Также он отметил, что на данный момент в Турции наблюдается рекордно низкий показатель туристической активности по итогам марта в связи с произошедшими в прошлом месяце в стране событиями.

«Стамбульский аэропорт в этот период всегда был переполнен, в настоящее время он пуст», — заключил Баглыкая.

Напомним, в министерстве финансов Турции материальный ущерб от февральских землетрясений на юго-востоке страны оценили в 2 триллиона турецких лир.