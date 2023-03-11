Москва, 11 марта, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Российский многопрофильный полевой госпиталь в Сирии начал принимать пациентов, пострадавших при землетрясении. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.

РИА Новости Сирийцы в Алеппо после землетрясения

«В сирийский Алеппо прибыла мультидисциплинарная бригада врачей Федерального центра медицины катастроф Минздрава России для оказания помощи пострадавшим при землетрясении. Российскими специалистами развернут многопрофильный полевой госпиталь и уже начат прием пациентов», — говорится в сообщении.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал, что медицинскую помощь будут оказывать 30 специалистов по более чем десяти направлениям. В первую очередь это хирургия и травматология. Также приём будут вести терапевты и педиатры, неврологи и врачи ультразвуковой диагностики.

Кузнецов выразил надежду на расширение двусторонних отношений между Россией и Сирией. Представитель Минздрава РФ напомнил, что ранее в Сирию направили более 15 тонн гуманитарной помощи. Это медикаменты и медицинское оборудование.

Напомним, Россия одной из первых предложила свою помощь в ликвидации последствий после сильнейших землетрясений в Сирии и Турции, произошедших 6 февраля 2023 года. Как сообщалось, в Сирии погибли более 12 тыс. человек.