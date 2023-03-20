Брюссель, 20 марта, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Еврокомиссия выделила денежные субсидии на восстановление стран, пострадавших от сильнейшего землетрясения 6 февраля 2023 года в Турции. Эта страна получит 1 млрд евро. Сирии выделили 108 млн евро. Об этом сообщила 20 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Сертач Каяр/Sputnik/РИА Новости Последствия землетрясения в турецком городе Диярбакыр

«Я рада сообщить, что только Еврокомиссия поддержит Турцию одним миллиардом евро на восстановление после землетрясения, мы также выделяем следующий пакет на гуманитарную поддержку и экстренную реконструкцию Сирии в размере 108 миллионов евро», — заявила руководитель ЕК.

Напомним, конференция по сбору средств для пострадавших от землетрясения районов Турции и Сирии проводится 20 марта в Брюсселе. В ней участвуют представители около 60 стран, однако нет в числе приглашённых представителей Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате одного из самых разрушительных землетрясений последних лет, произошедших 6 февраля в Турции превысило 50 тысяч человек. Такие данные привёл 20 марта глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.