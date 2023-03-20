Еврокомиссия выделила пострадавшей от землетрясений Турции 1 млрд евро
ЕК выделила Турции 1 млрд евро на восстановление от землетрясений, а Сирии 108 млн
Брюссель, 20 марта, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Еврокомиссия выделила денежные субсидии на восстановление стран, пострадавших от сильнейшего землетрясения 6 февраля 2023 года в Турции. Эта страна получит 1 млрд евро. Сирии выделили 108 млн евро. Об этом сообщила 20 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Я рада сообщить, что только Еврокомиссия поддержит Турцию одним миллиардом евро на восстановление после землетрясения, мы также выделяем следующий пакет на гуманитарную поддержку и экстренную реконструкцию Сирии в размере 108 миллионов евро», — заявила руководитель ЕК.
Напомним, конференция по сбору средств для пострадавших от землетрясения районов Турции и Сирии проводится 20 марта в Брюсселе. В ней участвуют представители около 60 стран, однако нет в числе приглашённых представителей Сирии.
Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате одного из самых разрушительных землетрясений последних лет, произошедших 6 февраля в Турции превысило 50 тысяч человек. Такие данные привёл 20 марта глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.