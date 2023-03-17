Анкара, 17 марта, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Материальный ущерб от землетрясений на юго-востоке Турции оценивается в 2 трлн турецких лир, или в сумму, превышающую $105 млрд. Об этом, как передаёт гостелеканал TRT Haber, сообщили в министерстве финансов Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

«Ущерб от землетрясений составляет 2 трлн лир (около $105,28 млрд)», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что нынешний показатель в шесть раз превышает ущерб и потери при землетрясении в 1999 году.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших при землетрясениях на юго-востоке страны достигло 48 тысяч человек.