Анкара, 11 марта, 2023, 19:22 — ИА Регнум. В Турции увеличилось число жертв землетрясения на юго-востоке страны, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.

Осман Нури Черит/Sputnik/РИА Новости Последствия землетрясения в Турции

«Число жертв выросло до 47 975», — сказал Сезер на брифинге.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло смертоносное землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны, а также в Сирии. Официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон сказала, что сумма ущерба, который понесла Турция в результате землетрясения, составила более $100 млрд.