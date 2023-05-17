Дамаск, 17 мая, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Спасатели извлекли из-под завалов спустя почти три месяца после землетрясения в Сирии истощенного, но живого мужчину, сообщил 16 мая портал Akhbar. fouri

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

На распространенных в Сети кадрах показали сильно истощенного мужчину. Его лицо заросло густой бородой и усами. Как он смог выжить, пока неизвестно.

Мужчину передали врачам. Медики отметили, что пострадавшему предстоит длительная реабилитация.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки привели к разрушениям и в соседних государствах, в том числе в Сирии, где, по данным ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек. Жертвами землетрясения в Турции и Сирии в феврале 2023 года стали, по данным властей этих стран, около 60 тысяч человек (в том числе в Турции — чуть более 50 тысяч человек). Ещё 130 тысяч человек пострадали.

В марте 2023 года российский многопрофильный полевой госпиталь в Сирии начал принимать пациентов, пострадавших при землетрясении. В Алеппо прибыла мультидисциплинарная бригада врачей Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.