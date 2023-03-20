Песков заявил, что сотрудничество с Турцией по газовому хабу продолжается
Песков заявил, что сотрудничество РФ с Турцией по газовому хабу продолжается, несмотря на трудности
Москва, 20 марта, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Работа с турецкими партнёрами по вводу в работу газового хаба продолжается, сообщил 20 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, обеспокоены ли в Москве «сдвигом сроков открытия газового хаба», Песков заявил, что работа эта трудная, проект достаточно сложный и реализовывать его «без возникновения сдвижек по времени, проблем технического или иного характера» вряд ли возможно.
«Неизбежны такие ситуации и в отношении турецкого хаба, — заявил Песков. — Будем следить и продолжать сотрудничать с турецкими партнёрами».
Напомним, в Турции заявили, что на сроки реализации проекта российско-турецкого газового хаба повлияли февральские землетрясения. Так, пришлось отложить запланированные на февраль переговоры на тему российских инвестиций.
Накануне, 19 марта, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал, несмотря на возникший форс-мажор, что руководство Турции ведёт работу по ускорению введения в работу газового хаба.