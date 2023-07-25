Турция, 25 июля, 2023, 09:15 — ИА Регнум. В центральной части Турции 25 июля произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 18 км от города Козан в провинции Адана к северо-востоку. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км.

На данный момент не поступало сообщений о пострадавших и разрушениях.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля в Адане произошло землетрясение магнитудой 3,9. Днём ранее землетрясение магнитудой 4,0 произошло в провинции Кахраманмараш.

6 февраля в Турции произошли два мощных землетрясения — магнитудой 7,8 на юге страны и магнитудой 7,5 — в Кахраманмараше. В результате погибли 50,5 тыс. человек.