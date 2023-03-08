Анкара, 8 марта, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи подсчитал, что ущерб от землетрясений в Турции на данный момент составляет примерно $80 млрд, а производимость экспортных товаров в пострадавших провинциях упала на 40%.

Serdar Ozsoy/Global Look Press Разрушения от землетрясения в Турции

«То, что произошло, стало для нас очень болезненным событием. Приблизительный ущерб составляет $80 млрд. Только лишь ущерб Управления водных ресурсов в результате землетрясений составляет 22 млрд лир», — приводит слова Киришчи агентство «Демирорен» 8 марта.

Также он отметил, что землетрясение привело к падению экспорта из 11 провинций в зоне катастрофы с $2,947 млрд до $1,783 млрд.

Ранее представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон заявляла, что ущерб, нанесенный Турции от мощнейшего землетрясения, произошедшего 6 февраля, сопоставим с суммой, более чем в $100 млрд.