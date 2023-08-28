Землетрясение, цунами и авария на АЭС в Японии
Сброс воды из «Фукусимы-1» заставил вспомнить о катастрофе на этой АЭС
В Токио прошла акция протеста против сброса в океан воды с АЭС «Фукусима-1». Как заверяет владелец атомной станции — энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO), которая 24 августа начала сброс, очищенная вода не содержит радиоактивных веществ. Так, 26 августа TEPCO проинформировала...
28 августа 2023
Москва и Пекин обеспокоены планами Токио сбросить в океан воду с «Фукусимы»
Серьёзные опасения в связи с планами Японии сбросить в океан загрязнённую радиоактивную воду, накопившуюся после аварии на АЭС «Фукусима-1», выразили Россия и Китай. Об этом сказано в совместном заявлении РФ и Китая по итогам переговоров лидеров двух стран, опубликованном 21 марта на сайте Кремля...
22 марта 2023
В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года
Память жертв землетрясения и цунами 2011 года в очередную годовщину со дня этой трагедии почтили минутой молчания в Японии. Траурную церемонию организовали власти префектуры Фукусима, которая является одной из трёх самых пострадавших от разгула стихии префектур, её трансляцию вёл телеканал NHK...
11 марта 2023
В Японии вспоминают жертв трагедии в Фукусиме
В субботу, 11 марта, в Японии проводятся памятные мероприятия по случаю 12-й годовщины трагедии, произошедшей в префектуре Фукусима в результате мощнейшего в истории страны землетрясения. Об этом сообщили в эфире государственных телеканалов Японии. По уже сложившейся традиции в 14:46 по местному...
11 марта 2023
В РФ озабочены намерением Японии слить в океан воду с АЭС «Фукусима»
В Москве озабочены планами Токио сбросить в океан воду, загрязнённую после аварии на японской АЭС «Фукусима-1». Консультаций по этому вопросу с соседними странами не было, указал на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя РФ Дмитрий Чумаков. Читайте также: С АЭС...
15 февраля 2023
С АЭС «Фукусима-1» будет осуществлён сброс воды в океан
Запланированный сброс в океан очищенной воды с аварийной атомной электростанции в префектуре Фукусима начнётся весной или летом этого года, сообщает 13 января агентство Киодо Цусин. Японское правительство утверждает, что сброс в океан очищенной воды с низким содержанием трития соответствует...
13 января 2023
В Японии предупредили об угрозе цунами после извержения вулкана в Индонезии
Метеорологическое агентство Японии следит за угрозой усиления цунами в прибрежных районах страны из-за извержения вулкана Семеру в Индонезии, сообщает CNN Indonesia. Ссылаясь на отчет агентства, японская телекомпания NHK сообщила, что цунами может достичь побережья префектуры Окинава очень быстро...
4 декабря 2022
Япония готова провести безопасный сброс воды с АЭС «Фукусима-1» — МАГАТЭ
Власти Японии демонстрируют готовность провести безопасный сброс очищенной от радиации воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом 18 ноября заявил директор Департамента ядерной защиты и безопасности МАГАТЭ Густаво Карузо на пресс-конференции в Токио. «Запрос на проведение проверки экспертами МАГАТЭ...
18 ноября 2022
В Японии оценили затраты на ликвидацию последствий аварии на АЭС «Фукусима»
Японские власти потратили не менее 12,1 трлн иен (около $82,5 млрд) на ликвидацию последствий аварии на атомной электростанции «Фукусима-1», произошедшей в 2011 году. Об этом сообщила газета Asahi Shimbun. По ее данным, половина от этой суммы ушла на выплату компенсаций жителям префектуры Фукусима...
8 ноября 2022
Микронезия в ООН осудила решение Японии сбросить в океан радиоактивную воду
Президент тихоокеанского островного государства Микронезия Дэвид Пануэло, выступая 22 сентября в Организации Объединенных Наций, осудил решение Японии сбросить в Тихий океан воду с АЭС «Фукусима», загрязненную, по его словам, ядерным топливом, как передает агентство Reuters. В своем обращении к...
23 сентября 2022
Из аварийного реактора «Фукусимы-1» хотят извлечь топливо «мокрым» способом
В Японии для извлечения расплавившегося ядерного топлива на одном из реакторов аварийной АЭС «Фукусима-1» могут применить новую технологию, подразумевающую погружение здания реактора в воду — сооружение вокруг него водонепроницаемого саркофага. Об этом со ссылкой на источники в компании — операторе...
2 сентября 2022
В Японии частично сняли эвакуационный статус посёлка АЭС «Фукусима-1»
В Японии впервые с момента аварии на АЭС «Фукусима-1», которая произошла в 2011 году, частично отменён приказ об эвакуации в посёлке Футаба, где расположена АЭС. Согласно вступившему в силу с 30 августа решению властей, эвакуированные ранее жители теперь могут вернуться в большинство районов...
30 августа 2022
В Японии решили возобновить работу семи реакторов АЭС
Власти Японии намерены с лета 2023 года возобновить работу семи реакторов на атомных электростанциях в стране, сообщает газета Yomiuri. По данным японского минэкономики, три реактора вновь начнут свою работу на западе Японии, два — в центре страны, также возобновят работу по одному реактору на...
24 августа 2022
Токсичные отходы с АЭС «Фукусима» вывезли в Хоккайдо
Высокотоксичные химические отходы с атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии, где в 2011 году произошла авария, вывезли в японский город Хоккайдо для обеззараживания, сообщает агентство Kyodo. Сообщается, что эти отходы содержат высокую концентрацию полихлорированных дифенилов, которые...
16 августа 2022
Китайский посол жестко осудил Японию за планы слить зараженную воду в океан
Сброс Японией воды, загрязненной ядерными веществами с АЭС «Фукусима», в океан окажет влияние на экологию океана, безопасность продуктов питания и здоровье людей, а Япония приняла такое одностороннее решение без проведения всесторонних переговоров с соседними странами или международными...
9 августа 2022
Треть японцев оказалась не против сброса воды с «Фукусимы-1» в океан
Почти треть японцев не возражает против сброса воды с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» в океан. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, представленные японским телеканалом NHK. Сообщается, что 27% респондентов назвали разумным решение о сбросе воды с АЭС. При этом 25% опрошенных...
9 августа 2022
Сеть: «Где истерика Запада?» — в Японии случилась утечка радиоактивной воды
Информация, согласно которой в японской префектуре Фукуи на атомной электростанции «Михама» произошла утечка семи тонн жидкости с радионуклидами при вливании воды в насос защитной оболочки третьего реактора на АЭС, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом...
1 августа 2022
Японский регулятор разрешил сбрасывать в океан воду с АЭС «Фукусима-1»
План по сбросу в океан воды, использованной для охлаждения повреждённых реакторов аварийной японской АЭС «Фукусима-1», одобрил являющийся национальным регулятором Комитет по контролю за атомной энергетикой Японии. Об этом 22 июля сообщает агентство Kyodo. Данная инициатива энергетической корпорации...
22 июля 2022
В Японии отменили аварийный статус прилегающих к «Фукусиме-1» территорий
Решение об отмене аварийного статуса для некоторых районов посёлка Окума, находящегося в непосредственной близости от аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1», приняли власти Японии. Об этом 30 июня сообщается на сайте администрации названного населенного пункта. При этом после...
30 июня 2022
Жители Фукусимы подали в суд на оператора атомной станции
26 мая в токийском суде начались слушания по иску о возмещении ущерба в размере около 5 миллионов долларов США шести людям, которые были детьми в Фукусиме во время аварии на АЭС в 2011 году и впоследствии заболели раком щитовидной железы, сообщает Associated Press. Истцы подали иск против оператора...
26 мая 2022