Токио, 18 ноября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Власти Японии демонстрируют готовность провести безопасный сброс очищенной от радиации воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом 18 ноября заявил директор Департамента ядерной защиты и безопасности МАГАТЭ Густаво Карузо на пресс-конференции в Токио.

IAEA Imagebank АЭС Фукусима

«Запрос на проведение проверки экспертами МАГАТЭ демонстрирует готовность Японии осуществить процесс сброса воды безопасным и публичным образом», — сказал Карузо.

По его словам, это позволит укрепить доверие японского населения и международного сообщества.

Он рассказал, что эксперты МАГАТЭ посетили территорию станции, где осмотрели строящееся оборудование, которое будет использоваться при сбросе воды.

Предполагается, что отчёт о результатах проверки будет опубликован в течение трёх месяцев.