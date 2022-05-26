Токио, 26 мая, 2022, 18:08 — ИА Регнум. 26 мая в токийском суде начались слушания по иску о возмещении ущерба в размере около 5 миллионов долларов США шести людям, которые были детьми в Фукусиме во время аварии на АЭС в 2011 году и впоследствии заболели раком щитовидной железы, сообщает Associated Press.

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Истцы подали иск против оператора атомной станции, утверждая, что их заболевания вызваны выбросом радиации в результате аварии.

Это первый групповой иск, поданный жителями Фукусимы из-за проблем со здоровьем, предположительно связанных с катастрофой, говорят их адвокаты.

Одна из истцов, женщина в возрасте 20 лет, дала показания о том, что ей пришлось отказаться от учебы в университете из-за неоднократных операций.

«Мне пришлось отказаться от всего, — сказала она. — Я хочу вернуть свое здоровое тело, но это невозможно, как бы сильно я этого ни хотела».

Она и еще пять истцов требуют от компании Tokyo Electric Power Company Holdings возмещения ущерба на общую сумму 616 миллионов иен (4,9 миллиона долларов) за то, что АЭС, по их утверждению, стала причиной их онкологических заболеваний.

11 марта 2011 года землетрясение магнитудой 9,0 и мощное цунами разрушили системы охлаждения атомной станции в Фукусиме. Критики утверждают, что оператор станции должен был знать, что в этом районе возможны сильные цунами.