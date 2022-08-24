Токио, 24 августа, 2022, 04:22 — ИА Регнум. Власти Японии намерены с лета 2023 года возобновить работу семи реакторов на атомных электростанциях в стране, сообщает газета Yomiuri.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

По данным японского минэкономики, три реактора вновь начнут свою работу на западе Японии, два — в центре страны, также возобновят работу по одному реактору на востоке и северо-востоке. Таким образом, общее количество действующих реакторов на атомных электростанциях в Японии достигнет 17.

При этом всего из десяти действующий в настоящее время реакторов лишь пять вырабатывают электричество. Остальные проходят дополнительные проверки на безопасность.

Отметим, что в 2011 году японские власти после аварии на АЭС в Фукусиме ужесточили требование к атомным электростанциям. В частности, операторам АЭС предписали остановить реакторы, работающие уже более 40 лет. Вернуть их к работе можно только после завершения дополнительных проверок на безопасность.