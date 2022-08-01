Информация, согласно которой в японской префектуре Фукуи на атомной электростанции «Михама» произошла утечка семи тонн жидкости с радионуклидами при вливании воды в насос защитной оболочки третьего реактора на АЭС, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 1 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Покойный Абэ запустил автоматическую самоликвидацию Японии. Вскоре мы такой страны, очевидно, не увидим», — предрекает Димка Н.

Многие пользователи были поражены, насколько спокойно на этот инцидент отреагировало мировое сообщество, которое, как правило, приходит в ярость от любого чиха со стороны Российской Федерации.

«Если бы в России произошло хоть что-то отдалённо похожее на утечку АЭС, вся мировая общественность бы уже на ушах стояла!» — уверена Татьяна П.

«А почему истерики по всему Западу нет? Ах да, это же не в России произошло, а в Японии. Там такое не считается, и никто орать не будет об опасности. Зато про Чернобыль до сих пор нам плешь проесть пытаются», — отметил Максим П.

Некоторые комментаторы начали сомневаться в том, что разрекламированные японские технологии являются такими уж прогрессивными и безопасными.

«Что-то японские «передовые» технологии, о которых нам уже десятки лет рассказывают и плюются при этом в Россию, дают очередной сбой в атомной энергетике. Сколько таких утечек ещё случится?» — задаётся вопросом Надежда К.

Alpsdake АЭС «Михама»

Часть людей полагает, что Японии вовсе стоило бы отказаться от использования атомных электростанций из-за слишком частых аварий.

«Япония с ядерной энергетикой вообще походу несовместимы. Пусть берут пример с Европы — переходят на топку дровами с углём», — советует Сергей С.

«Кто вообще доверил японцам строительство атомных электростанций. Ну очевидно уже становится, что они не способны их содержать. То одна катастрофа, то другая. Скоро они действительно Годзиллу создадут, благодаря своим радиоактивным утечкам», — предупреждает Андрей М.

Ряд пользователей указывает на то, что японские власти, очевидно, больше занимаются внешней политикой и конфликтом с Россией, нежели внутренними проблемами, отчего таких проблем становится со временем только больше.

«У них там постоянно какие-то проблемы стали происходить, раз за разом крупные потрясения. Особенно проблемы усугубились, когда Япония решила с Россией конфликтовать. Потушилась Япония, и все её изъяны начали давать о себе знать», — подметил Михаил Б.

«Вот вам и санкции. А «Росатом» мог бы помочь. Опыта у наших энергетиков побольше будет, да и технологии безопасности куда выше, как мы можем наблюдать», — отметил Марсель З.

Нашлись и те, кто призвал российские власти оказать давление на Японию и принудить её свернуть деятельность своих ненадёжных и опасных АЭС.

«Надо бы как-то уже оказывать международное давление под руководством России на Японию. Если они и дальше продолжат загрязнять океан, нам придётся силой их принудить», — написал Максим Г.

Напомним, 1 августа агентство Киодо опубликовало материал, согласно которому в японской префектуре Фукуи на атомной электростанции «Михама» произошла утечка семи тонн жидкости с радионуклидами при вливании воды в насос защитной оболочки третьего реактора на АЭС. Как заверила компания, радиоактивная вода не попала в окружающую среду.