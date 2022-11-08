Токио, 8 ноября, 2022, 04:05 — ИА Регнум. Японские власти потратили не менее 12,1 трлн иен (около $82,5 млрд) на ликвидацию последствий аварии на атомной электростанции «Фукусима-1», произошедшей в 2011 году. Об этом сообщила газета Asahi Shimbun.

Иван Шилов ИА REGNUM Фукусима

По ее данным, половина от этой суммы ушла на выплату компенсаций жителям префектуры Фукусима, которые пострадали от аварии на АЭС. На сами работы по устранению радиоактивного заражения ушло около 3 трлн японских иен (около $20,4 млрд).

Общие расходы на ликвидацию последствий аварии, согласно подсчетам газеты, составят не менее 21,5 трлн иен ($146,6 млрд). При этом издание не исключает, что расходы могут вырасти в дальнейшем.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года с АЭС «Фукусима-1» вывезли высокотоксичные химические отходы в японский город Хоккайдо для обеззараживания. При этом отходы хранились в районе атомной электростанции еще до аварии, планы по их ликвидации были сорваны происшествием.