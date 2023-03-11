Токио, 11 марта, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Память жертв землетрясения и цунами 2011 года в очередную годовщину со дня этой трагедии почтили минутой молчания в Японии. Траурную церемонию организовали власти префектуры Фукусима, которая является одной из трёх самых пострадавших от разгула стихии префектур, её трансляцию вёл телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Фукусима

«Сейчас будет объявлена минута молчания в память о погибших при великом землетрясении. Минута молчания…» — заявили по громкоговорителям во всех пострадавших районах в 14:46 (08:46 мск).

Кроме того, люди возложили цветы к мемориалам погибшим от землетрясения и цунами, а также оставляли букеты в память о них на песке на берегу океана.

Отметим, 11 марта 2011 года после землетрясения магнитудой 9,0 энергоблоки АЭС «Фукусима-1» были затоплены образовавшейся в результате этого гигантской волной цунами. Из-за этого произошли утечка радиации и загрязнение обширной территории в районе станции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 11 марта в Японии проводятся памятные мероприятия по случаю 12-й годовщины трагедии, произошедшей в префектуре Фукусима в результате мощнейшего в истории страны землетрясения.