Остров Хоккайдо, Япония, 16 августа, 2022, 06:23 — ИА Регнум. Высокотоксичные химические отходы с атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии, где в 2011 году произошла авария, вывезли в японский город Хоккайдо для обеззараживания, сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Фукусима

Сообщается, что эти отходы содержат высокую концентрацию полихлорированных дифенилов, которые представляют опасность для человека. До аварии на «Фукусиме» в 2011 году эти отходы хранились в районе станции. Изначально их планировали направить на обеззараживание на химическое предприятие в городе Муроран, но план пришлось отложить надолго из-за аварии на АЭС.

При этом 16 августа около десяти жителей устроили протестные акции против перевозки токсичных отходов.

«Если мы однажды согласимся принять отходы, их будут возить нам снова и снова», — заявил один из протестующих.

Министерство экологии Японии подтвердило, что радиоактивные материалы в отходах не соответствовали действующим в стране стандартам по безопасности. Однако ведомство лишь пообещало производить замеры проб воздуха во время переработки и перевозки отходов.