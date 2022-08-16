Токсичные отходы с АЭС «Фукусима» вывезли в Хоккайдо
Остров Хоккайдо, Япония, 16 августа, 2022, 06:23 — ИА Регнум. Высокотоксичные химические отходы с атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии, где в 2011 году произошла авария, вывезли в японский город Хоккайдо для обеззараживания, сообщает агентство Kyodo.
Сообщается, что эти отходы содержат высокую концентрацию полихлорированных дифенилов, которые представляют опасность для человека. До аварии на «Фукусиме» в 2011 году эти отходы хранились в районе станции. Изначально их планировали направить на обеззараживание на химическое предприятие в городе Муроран, но план пришлось отложить надолго из-за аварии на АЭС.
При этом 16 августа около десяти жителей устроили протестные акции против перевозки токсичных отходов.
«Если мы однажды согласимся принять отходы, их будут возить нам снова и снова», — заявил один из протестующих.
Министерство экологии Японии подтвердило, что радиоактивные материалы в отходах не соответствовали действующим в стране стандартам по безопасности. Однако ведомство лишь пообещало производить замеры проб воздуха во время переработки и перевозки отходов.