Фукусима , Япония, 30 августа, 2022, 05:10 — ИА Регнум. В Японии впервые с момента аварии на АЭС «Фукусима-1», которая произошла в 2011 году, частично отменён приказ об эвакуации в посёлке Футаба, где расположена АЭС.

Иван Шилов ИА REGNUM Фукусима

Согласно вступившему в силу с 30 августа решению властей, эвакуированные ранее жители теперь могут вернуться в большинство районов посёлка. Безопасными для проживания признано около 80% территории, включая центральные и северо-западные районы, окрестности железнодорожной станции «Футаба». Остальные порядка 20% территории населённого пункта остаются запретной зоной.

Напомним, после аварии на АЭС, вызванной землетрясением и цунами, всех жителей Футабы эвакуировали. В марте 2020 года власти разрешили эвакуированным посещение северо-восточных районов пострадавшего посёлка без возможности постоянного проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, высокотоксичные химические отходы с атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии, где в 2011 году произошла авария, вывезли в японский город Хоккайдо для обеззараживания.

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