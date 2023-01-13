Фукусима , Япония, 13 января, 2023, 07:45 — ИА Регнум. Запланированный сброс в океан очищенной воды с аварийной атомной электростанции в префектуре Фукусима начнётся весной или летом этого года, сообщает 13 января агентство Киодо Цусин.

IAEA Imagebank АЭС Фукусима

Японское правительство утверждает, что сброс в океан очищенной воды с низким содержанием трития соответствует международным стандартам безопасности и не наносит вреда здоровью населения и окружающей среде.

МАГАТЭ провело несколько проверок плана сброса воды и утверждает, что он не представляет никакой опасности. Оно намерено оказать японскому правительству поддержку в этом вопросе.

Однако рыболовецкие общины, а также Китай, по-прежнему выступают против такого сброса воды. Японские рыбаки опасаются, что репутационный ущерб негативно повлияет на продажи их улова. Поэтому правительство будет помогать рыбакам с помощью создания компенсационного фонда в 50 млрд иен ($385 млн).

Напомним, что большое количество воды необходимо для постоянного охлаждения расплавленного топлива и обломков топлива на АЭС «Фукусима» после ядерной катастрофы 2011 года, вызванной сильным землетрясением и цунами.