В Токио прошла акция протеста против сброса в океан воды с АЭС «Фукусима-1». Как заверяет владелец атомной станции — энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO), которая 24 августа начала сброс, очищенная вода не содержит радиоактивных веществ. Так, 26 августа TEPCO проинформировала: анализ образцов морской воды в десяти различных зонах в радиусе трех километров от места слива не выявил следов тяжелого изотопа водорода — трития. Тот же результат дал и осмотр рыбы, выловленной в радиусе пяти километров, подчеркнули в управлении рыболовства Японии. Тем не менее экологи и неравнодушные граждане обеспокоены, памятуя о случившейся в 2011 году аварии на «Фукусиме».

TOMOHIRO OHSUMI/ЕРА/ТАСС Акция в Токио против сброса Японией радиоактивных сточных вод с аварийной АЭС Фукусима-1

В марте 2011-го после разрушительного цунами на АЭС вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. Как напоминает ТАСС, авария привела к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, которое сопровождалось взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Тогда были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч жителей.

TOMOHIRO OHSUMI/ЕРА/ТАСС Акция в Токио против сброса Японией радиоактивных сточных вод с аварийной АЭС Фукусима-1

Franck Robichon/ЕРА/ТАСС

Сейчас TEPCO подчеркивает: содержание трития в воде перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и японским правительством.

Franck Robichon/ЕРА/ТАСС Сброс очищенной воды в океан с аварийной АЭС Фукусима-1

Franck Robichon/ЕРА/ТАСС Сброс очищенной воды в океан с аварийной АЭС Фукусима-1

Решение правительства страны и руководства АЭС, заметим, не вызывает особых возражений в самой Японии. При всех акциях протеста не менее 67% японцев с пониманием отнеслись к сливу воды в океан. Во всяком случае, об этом свидетельствует опрос, проведенный токийской газетой «Никкэй».

Поступком японских ядерщиков возмутились в соседних странах, в первую очередь в Китае и обеих Кореях. В МИД КНДР решение сбросить воду с аварийной АЭС назвали «непростительным преступлением против человечества», сообщило пхеньянское агентство ЦТАК. «Мы осуждаем ужасное преступление Японии против человечности, которое угрожает безопасности всего человечества», — цитировал ТАСС заявление, которое сделал постпред Северной Кореи при ООН Ким Сон.

Franck Robichon/ЕРА/ТАСС

Franck Robichon/ЕРА/ТАСС Япония. Намиэ. Рыбаки в порту Укедо за несколько часов до начала сброса очищенной от радиоактивных частиц воды в океан с аварийной АЭС Фукусима-1

Южнокорейские власти приступили к «беспрецедентной» по интенсивности проверке маркировки страны происхождения импортированных морепродуктов, заявили в министерстве морского и рыбного хозяйства Республики Корея.

JEON HEON-KYUN//ЕРА/ТАСС Акция против сброса Японией радиоактивных сточных вод с аварийной АЭС «Фукусима-1» в Сеуле

Официальный Пекин уже 24 августа выступил резко против сброса воды, КНР расширила и ужесточила ограничения на ввоз японской рыбы и даров моря. Далее подключилось общественное возмущение: неизвестные закидали действующие в КНР японские школы камнями и куриными яйцами. В китайских соцсетях звучали призывы бойкотировать товары из Японии и рестораны японской кухни, а также отказываться от турпоездок в эту страну.

DANIEL CENG/ЕРА/ТАСС

DANIEL CENG/ЕРА/ТАСС Акция против сброса Японией радиоактивных сточных вод с аварийной АЭС Фукусима-1 — в Гонконге

Дипломатическое ведомство Японии не ограничилось «крайним сожалением» и вызвало в МИД китайского посла в Токио У Цзянхао.

Одновременно стало известно, что китайские граждане начали вывозить соль из Приморского края через пункт пропуска Пограничный. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в Уссурийской таможне.

Впрочем, как пояснил ИА Регнум доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев, возможность радиационного заражения человека через соль минимальна. «Сбрасываемые воды очищены от всех радионуклидов, кроме трития. Но отбор воды для производства морской соли в районе «Фукусимы» не предполагается, да и соль при получении из морской воды подвергается выпариванию», — подчеркнул эксперт.

Но, в любом случае, 24 августа пресс-служба Роспотребнадзора по Приморью сообщила: радиационный контроль за рыбой и морепродуктами, импортируемыми из Японии, усилен.