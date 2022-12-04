Токио, 4 декабря, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Метеорологическое агентство Японии следит за угрозой усиления цунами в прибрежных районах страны из-за извержения вулкана Семеру в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Ссылаясь на отчет агентства, японская телекомпания NHK сообщила, что цунами может достичь побережья префектуры Окинава очень быстро.

Спутниковые снимки, как сообщается, пока не показали каких-либо существенных изменений давления морских волн, вызванных извержением индонезийского вулкана.

Окинава — префектура в самой южной части Японии. Префектура Окинава состоит из сотен островов и образует цепь архипелагов, длина которых превышает 1000 км. Окинава также является домом для военных баз США в Тихом океане.

Как сообщало ИА REGNUM, извержение вулкана Семеру произошло в провинции Восточная Ява в Индонезии утром 4 декабря.