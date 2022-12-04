В Японии предупредили об угрозе цунами после извержения вулкана в Индонезии
Япония предупреждает об угрозе цунами после извержения вулкана Семеру в Индонезии
Токио, 4 декабря, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Метеорологическое агентство Японии следит за угрозой усиления цунами в прибрежных районах страны из-за извержения вулкана Семеру в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.
Ссылаясь на отчет агентства, японская телекомпания NHK сообщила, что цунами может достичь побережья префектуры Окинава очень быстро.
Спутниковые снимки, как сообщается, пока не показали каких-либо существенных изменений давления морских волн, вызванных извержением индонезийского вулкана.
Окинава — префектура в самой южной части Японии. Префектура Окинава состоит из сотен островов и образует цепь архипелагов, длина которых превышает 1000 км. Окинава также является домом для военных баз США в Тихом океане.
Как сообщало ИА REGNUM, извержение вулкана Семеру произошло в провинции Восточная Ява в Индонезии утром 4 декабря.