Токио, 22 июля, 2022, 07:21 — ИА Регнум. План по сбросу в океан воды, использованной для охлаждения повреждённых реакторов аварийной японской АЭС «Фукусима-1», одобрил являющийся национальным регулятором Комитет по контролю за атомной энергетикой Японии. Об этом 22 июля сообщает агентство Kyodo.

Rikujojieitai Boueisho Ликвидация аварии на АЭС Фукусима

Данная инициатива энергетической корпорации Tokyo Electric Power (TEPCO), которая является оператором аварийной АЭС, в апреле 2021 года была одобрена правительством Японии. Одобрение регулятором предполагает, что вода, якобы в должной мере очищенная от радиоактивных веществ, начнёт сливаться в океан весной 2023 года.

За годы, прошедшие с катастрофы на станции, в береговых хранилищах накопился огромный объём воды — более 1,25 млн тонн, использованной для нуждающихся в непрерывном охлаждении аварийных реакторов. По утверждению TEPCO, содержание трития в воде перед сбросом в океан не превышает 1/40 от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите, и 1/7 от допустимой нормы для питьевой воды, утверждённой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). О безопасности такого шага в мае также заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Вместе с тем, намерение Токио начать слив этой воды в океан вызвало острую критику со стороны ряда стран региона, прежде всего Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии приняли решение об отмене аварийного статуса для некоторых районов посёлка Окума, находящегося в непосредственной близости от аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1».