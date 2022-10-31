Юлия Пёрышкина

Автор

Родилась в Магадане. По первому образованию строитель, по второму – госслужащая. Профессиональный путь в журналистике начала с работы на телевидении в 1999 году. С ИА REGNUM сотрудничает с 2019 года. Сейчас живёт в Белгороде.