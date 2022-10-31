Юлия Пёрышкина
Автор
Родилась в Магадане. По первому образованию строитель, по второму – госслужащая. Профессиональный путь в журналистике начала с работы на телевидении в 1999 году. С ИА REGNUM сотрудничает с 2019 года. Сейчас живёт в Белгороде.
Последние публикации
Самый быстрый мэр Белгорода — кто займёт его место?
В Белгороде 31 октября ушёл в отставку мэр Антон Иванов. На этом посту он пробыл всего 10 месяцев — депутаты горсовета утвердили его в должности 21 декабря 2021 года. Первым об уходе руководителя областного центра сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона сразу назвал имя преемника —...
31 октября 2022
Белгород приходит в себя после обстрела 3 июля — фоторепортаж
Белгород 3 июля подвергся обстрелу со стороны украинских военных. Как заявили в Минобороны РФ, целенаправленно по гражданскому населению были запущены три баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными головными частями. Средствами ПВО снаряды были уничтожены в воздухе, обломки одной из ракет упали...
3 июля 2022
«Меньше деньги пилите!» — Белгородцы возмущены ликвидацией троллейбусов
Мэр Белгорода Антон Иванов заявил, что на реконструкцию контактной сети троллейбусов необходимо около двух миллиардов рублей, и город не готов тратить такие деньги, а потому троллейбусы в городе решили ликвидировать. Жители возмутились и подсказали, на чём можно сэкономить. Троллейбус в Белгороде...
3 июня 2022
«Шанс на многополярный мир» — в Белгороде эксперты обсудили спецоперацию
Площадкой для тематического круглого стола стал Белгородский государственный университет. В приграничном регионе впервые публично обсудили актуальную для всей страны тему. Историки отметили корни вражды между соседними народами. Так, по мнению декана историко-филологического факультета...
23 мая 2022
Война: Рязанская область 1941 – 1945 гг
Рязанская область встретила Великую Отечественную войну как самостоятельная территориальная единица — она была образована 26 сентября 1937 года. В годы войны на фронт ушли свыше 300 тысяч жителей Рязанской области, 180 тысяч — погибли или пропали без вести, 16 солдат навечно зачислены в списки...
14 мая 2022
Война: Белгородская область 1941–1945 гг
Во время Великой Отечественной войны 23 белгородских района входили в состав Курской области, восемь — в Воронежскую. Современная Белгородская область была образована 6 января 1954 года. За мужество и стойкость, проявленные белгородцами при защите Родины в период Великой Отечественной войны, и за...
11 мая 2022
Война: Брянская область 1941–1945 гг
Территория нынешней Брянской области к началу Великой Отечественной войны входила в состав Орловской области. Как административная единица Брянская область с центром в Брянске была образована 5 июля 1944 года — в неё вошли 26 западных районов Орловской области. Это объединение было необходимо для...
8 мая 2022
Война: Волгоградская область 1941–1945 гг
Сталинградская область была образована из Сталинградского края 5 декабря 1936 года с административным центром в городе Сталинград (до 1925 года — Царицын). 16 декабря 1961-го переименована в Волгоградскую область с центром в Волгограде (до 1961 года — Сталинград). Сталинграду в числе первых городов...
6 мая 2022
«Проросла Москва метастазами» — волгоградцы о пародии на «Родину-мать»
Организаторы крупнейшей выставки разместили в зале пародию на скульптору Евгения Вучетича «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане в Волгограде. Автор «арт-объекта» — скандальный киевский художник Олег Кулик. Одним из первых на «экспонат» отреагировал 17 апреля писатель Захар Прилепин. «Знаете, кто...
18 апреля 2022
«Ждём отречения от «Потрясения» — Сеть об отставках в Белгородской облдуме
В Белгородской областной думе 15 апреля переизбран председатель и вице-спикеры. Политологи предполагают, что к кадровым изменениям привела книга, такого же мнения придерживаются и пользователи социальных сетей. Внеочередное заседание Белгородской областной думы назначил губернатор Вячеслав Гладков...
15 апреля 2022
«Наши мальчики работают!» — белгородские соцсети о месяце спецоперации
Специальная военная операция по защите Донбасса идёт ровно месяц. За это время, с 24 февраля по 24 марта, в приграничной Белгородской области от снарядов, выпущенных с территории Украины получили повреждения дома в трёх населённых пунктах — по официальным данным, опубликованным на порталах органов...
24 марта 2022
«Главное, чтобы не вернулись!» — белгородцы не жалеют об уходе McDonald's
Новость о временном закрытии сети McDonald's в России горячо обсуждают пользователи белгородского сегмента социальных сетей. Количество лайков под сообщениями о закрытии сети неизменно растёт в социальных сетях. Своё мнение об уходе американской компании выразили подписчики группы «Белгород Стог» в...
9 марта 2022
«Шедевр юридической мысли»: СК не нашёл криминала в призывах к расстрелам
Ответ следователей рязанского СК о том, что призывы депутата-единоросса о расстреле граждан, купивших справку о вакцинации от COVID-19, следует считать его личной точкой зрения, обсуждают пользователи социальных сетей. Депутат Рязанской областной думы Владимир Сидоров 23 ноября 2021 года в ходе...
9 февраля 2022
Мат от губернатора и потерянное наследие — 2021 год в Волгоградской области
В 2021 году губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров впервые провёл «прямую линию» с жителями. Более трёх часов глава региона рассказывал о достижениях и планах, а запомнился всем его неожиданно нецензурный ответ про транспортную доступность острова Сарпинский в Волгограде. Следите за...
6 января 2022
Чиновники с сюрпризом и взрыв на заводе – 2021 год в Рязанской области
Историческую сенсацию обнаружили археологи в 2021 году во время раскопок на территории Рязанского кремля — учёные выявили первую в регионе берестяную грамоту рубежа XIV—XV веков. События 2021 года не такие уникальные, но, несомненно, запомнятся жителям надолго. Осечки чиновников Рязанские чиновники...
6 января 2022
Долгожданная дорога-дамба и ставка на спорт – брянские итоги 2021 года
Власти Брянской области в 2021 году уделили немалое внимание развитию инфраструктуры спорта, благоустройству, здравоохранению, строительству социальных объектов. Запомнился год и скандальным спором о танке-памятнике, который завод-банкрот пытается вернуть в конкурсную массу для последующей продажи...
5 января 2022
По-новому: 2021 год в Белгородской области с новой властью
В 2021 году Белгородская область официально получила нового губернатора, ушли «непотопляемые» чиновники, пережиты пики коронавируса. Жители оценили формат общения главы региона Вячеслава Гладкова в соцсетях. Открыта современная «Белгород-Арена», на которой в мае прошли мероприятия, посвящённые...
27 декабря 2021
«Нормальный мужик!» — волгоградский губернатор пообщался с народом
В прямом эфире в студии ГТРК «Волгоград-ТРВ» губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 16 декабря впервые отвечал на вопросы жителей. Обращения принимали заранее, их поступило более трёх тысяч, в режиме реального времени были лишь видеовключения из муниципалитетов. В администрации региона...
17 декабря 2021
«Беспредел!» — рязанцы требуют наказать депутата за слова о «расстреле»
На заседании Рязанской областной думы 23 ноября в ходе обсуждения федерального законопроекта о QR-кодах в общественных местах депутат Владимир Сидоров сделал громкое заявление — непривитый гражданин не должен выходить из дома, пускать детей в школу, и «в магазине тебе делать нечего». «Покупаем эти...
25 ноября 2021
«Как это — нерентабелен?» Под Волгоградом пациенты отстаивают онкоцентр
Жители Камышина и ещё шести районов Волгоградской области требуют возбудить уголовное дело в отношении чиновников регионального комитета здравоохранения, которые объявили о реорганизации филиала клинического онкологического диспансера. Категорически против закрытия больницы выступили десятки тысяч...
23 ноября 2021