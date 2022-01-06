Историческую сенсацию обнаружили археологи в 2021 году во время раскопок на территории Рязанского кремля — учёные выявили первую в регионе берестяную грамоту рубежа XIV—XV веков. События 2021 года не такие уникальные, но, несомненно, запомнятся жителям надолго.

Иван Шилов ИА REGNUM Рязань

Осечки чиновников

Рязанские чиновники в 2021 году словно соревновались в эпатажных заявлениях. В январе ушёл в отставку вице-губернатор Игорь Греков — тот самый, которого на пресс-конференции президента Владимира Путина предлагали наградить званием Героя России за участие в ликвидации взрывов на военных складах в 2020 году. Однако позже вклад чиновника в спасение людей опровергли очевидцы событий, а репутационное пятно вице-губернатора оказалось подмоченным ещё раз, когда суд подтвердил у него наличие судимости за мошенничество.

Председатель Рязанской городской думы Юлия Рокотянская поздравила коллег с Днём памяти и скорби. «Завтра будет очень важный день — 22 июня. И я вас всех, уважаемые депутаты, приглашаю почтить память тех людей, которые как раз отдавали [жизнь] справедливо, и не били себя в грудь офицеры, а делали свое дело для нашего народа и для наших рязанцев. С праздником всех наступающим и спасибо за активную работу», — сказала она на заседании гордумы. Слова чиновницы задели пользователей социальных сетей, осудивших её за непростительную оговорку.

Rgdrzn.ru Юлия Рокотянская

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В сентябре на должность нового вице-губернатора, курирующего экономическую сферу, был назначен Михаил Семёнов. В октябре, по данным СМИ, чиновника задержали за незаконную охоту, пресс-службе правительства региона пришлось опровергать эту информацию. Тем не менее через неделю вице-губернатора уволили. «Трудовой договор расторгнут на основании ряда пунктов служебного контракта, связанных с допуском к гостайне. Люди, имеющие статус государственного служащего, особенно занимающие такие высокие должности, обязаны соблюдать целый ряд ограничений. Те, кто в любой форме нарушает эти ограничения, работать в правительстве области не должны», — заявил губернатор Николай Любимов.

Ryazangov.ru Николай Любимов

В декабре стало известно, что Михаил Семёнов подал иск к правительству Рязанской области с требованием восстановления в должности. Дело рассматривается в закрытом судебном заседании.

В ноябре громкое заявление сделал ещё один представитель власти. Депутат Рязанской областной думы Владимир Сидоров («Единая Россия») в ходе обсуждения федерального законопроекта о QR-кодах в общественных местах заявил, что непривитым от коронавируса гражданам не следует «выходить из дома», а за покупку сертификатов «надо расстреливать» и он «бы сам принял участие в расстрелах». Позже свои слова он объяснил эмоциями, но скандал «замять» не получилось. На слова единоросса отреагировали сотни людей, рязанский общественник написал заявление в прокуратуру с просьбой проверить это высказывание на предмет разжигания ненависти, фракция однопартийцев в облдуме приняла решение обратиться в комитет по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике, который «даст оценку выступлению депутата и определит возможные меры воздействия».

Rznoblduma.ru Депутат Владимир Сидоров

Гибель людей

В июне в результате ночного пожара в реанимационном отделении областной клинической больницы им. Н. А. Семашко в Рязани погибли три пациента, восемь человек пострадали. «Предварительно, был взрыв аппарата ИВЛ китайского производства, который больница получила в прошлом году», — комментировал инцидент заместитель председателя правительства области Роман Петряев.

Причиной смерти пациентов назвали отравление угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», ход расследования которого поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, обвинение предъявлено главному врачу ОКБ им. Н. А. Семашко Людмиле Сорокиной. Семьям погибших при пожаре в больнице по поручению губернатора выплатили материальную помощь в размере одного миллиона рублей.

Old.семашко62.рф Главный врач ОКБ им. Н. А. Семашко Людмила Сорокина

В октябре регион потрясла трагедия в цехе по производству пороха в посёлке Лесной Шиловского района. На территории одного из цехов ПГУП «Эластик» из-за нарушения технологического процесса произошло возгорание. К ликвидации пожара площадью 160 кв. м были привлечены более 170 спасателей. Жертвами взрыва стали 17 человек — вся рабочая смена.

В рамках уголовного дела о взрыве в цеху были задержаны генеральный директор и учредитель компании ООО «Разряд». Им вменяют нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. С октября 2015 года завод является банкротом, претензии к работе конкурсного управляющего в начале октября 2021 года высказала ФНС РФ и обратилась в суд в связи с тем, что не приняты меры «по обеспечению сохранности имущества должника» и меры «на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц».

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Миллиарды инвестиций

На Петербургском международном экономическом форуме Рязанская область заключила 12 соглашений с инвесторами на общую сумму, по предварительным оценкам, в 38,3 млрд рублей. В рамках бизнес-миссий рязанские производители в 2021 году посетили Узбекистан, Казахстан, Белоруссию.

Дарья Драй ИА REGNUM На Петербургском международном экономическом форуме

В июле в регионе создан фармацевтический кластер, в который вошли 11 профильных предприятий и три ведущих образовательных учреждения региона.

На биофармацевтическом предприятии «ФОРТ» под Рязанью будут удвоены ежегодные производственные мощности по объёмам выпуска гриппозных вакцин, а в Скопине начнут производить лекарства для пациентов с онкозаболеваниями, которые до этого момента в России не выпускались.

В декабре прошёл экспертизу Минпромторга РФ и получил официальный статус федеральной площадки проект индустриального парка «Рязанский». По оценкам властей, совокупный объём инвестиций резидентов парка составит около 50 млрд рублей, будет создано порядка 20 тысяч новых рабочих мест.

Https://www.ryazangov.ru/ Обустройство индустриального парка «Рязанский»

Власти региона рассчитывают на экономическую долгосрочную выгоду, что в целом поддерживают и жители. Однако рязанцы в первую очередь просят разобраться с неприятным запахом вокруг. Получилось же после регулярных жалоб на неубранный мусор и некачественные ремонты «сместить» министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрея Устинова, может, и проблему воздуха удастся решить, надеются жители.

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