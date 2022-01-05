Власти Брянской области в 2021 году уделили немалое внимание развитию инфраструктуры спорта, благоустройству, здравоохранению, строительству социальных объектов. Запомнился год и скандальным спором о танке-памятнике, который завод-банкрот пытается вернуть в конкурсную массу для последующей продажи.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Брянск

Доступный спорт

За год в Брянской области построено 26 спортивных объектов для массовых занятий спортом. Шесть возведены на федеральные средства, а за счёт областного бюджета открыты четыре бассейна, пять ледовых дворцов и 11 футбольных полей. Заработала Академия футбола.

С 1 июня 2021 года среднюю зарплату тренеров и тренеров-преподавателей в детско-юношеских и спортивных школах региона увеличили до 57 тысяч рублей, зарплата молодых специалистов выросла до 41 тысяч рублей по 14 приоритетным для Брянской области видам спорта. Власти запустили программу приобретения ведомственного жилья для тренеров, в результате в регион приехали работать тренеры из Ямало-Ненецкого округа, Уфы, Кирово-Чепецка, Москвы, Смоленска, Орла, Белоруссии.

В Брянске завершают строительство уникального Дворца единоборств, стоимость строительства которого превышает два миллиарда рублей. Общая площадь объекта 55 тысяч квадратных метров, здесь можно будет проводить соревнования общероссийского и мирового уровня. Дворец единоборств назовут в честь прославленного земляка — капитана сборной России по самбо, девятикратного чемпиона мира Артёма Осипенко.

Bryanskobl.ru Самбист Артём Осипенко

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Долгожданная дорога

В 2021 году в Брянске завершили масштабный проект — по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» построена новая дорога — защитная дамба Брянск-I — Брянск-II. Она соединяет Советский, Володарский и Фокинский районы областного центра. Проект по строительству пытались реализовать ещё 40 лет назад. С открытием дороги власти рассчитывают существенно уменьшить уровень загруженности основных транспортных магистралей и оптимизировать движение транспортных потоков, улучшится развитие жилищного строительства в Брянской городской агломерации.

Стоимость первого этапа проекта более двух миллиардов рублей, общая протяжённость шестиполосной дороги 5,4 км, построены кольцевые транспортные развязки, ответвления к улице Горького, а также возведён мост через реку Снежеть.

Bryanskobl.ru Масштабное строительство автомобильной дороги — защитной дамбы Брянск-I — Брянск-II

На втором, завершающем этапе строители возведут новый мостовой переход длиной 270 метров через реку Десна, который станет украшением городской набережной. В основании моста установят 1248 свай, на первой опоре, установленной 1 апреля, расписался губернатор Александр Богомаз. Полностью завершить работы планируют до конца 2022 года.

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Кислород для ковид-пациентов

В конце 2020 года в Брянской областной больнице №1 установили кислородную станцию для обеспечения инфекционного госпиталя необходимым газом. А в феврале 2021 года подобную установку запустили в Унече. Кислородно-газификационные станции позволяют полностью отказаться от поставок баллонного кислорода, исключая возможные перебои с поставками, время на погрузку и разгрузку сосудов.

Максимальное суточное значение подтверждённых диагнозов COVID-19 зарегистрировано 5 ноября — 523, тогда как в 2020 году (23 декабря) рекордом было 207 случаев. Наибольшее количество выздоровевших зафиксировано 17 ноября 2021 года — выписаны после лечения 814 пациентов.

Больше всего летальных исходов отмечено 13 декабря 2021 года — скончались 24 человека.

Боб1.рф Врач в Брянской областной больнице №1.

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Скандал с танком

В мае 2021 года в Брянской области началась экспедиция на месте предполагаемого массового захоронения военнослужащих и мирных граждан, уничтоженных в одном из самых крупных нацистских лагерей на территории СССР в годы Великой Отечественной войны — «Дулаг — 142». На территории единственного сохранившегося комплекса построек нацистского лагеря в России поисковики обнаружили солдатский медальон, мундштук, карандаши, опасную бритву, сапоги пленных.

Концлагерь «Дулаг-142»

В госархиве региона выявлен первый подлинный немецкий документ администрации лагеря. Уникальный документ, датированный 3 июля 1942 года и подписанный заместителем коменданта лагеря Кайзером, предписывает немедленно изъять у военнопленных сапоги и ботинки. Отмечается, что деревянная обувь к выдаче взамен не готова и о приказе не должно быть известно заранее.

На фоне этой работы по сохранению памяти о Великой Отечественной войне в Брянске разгорелся скандальный спор о возвращении экспозиции 75-летия Победы на баланс брянского завода-банкрота — АО «85-й ремонтный завод». Истец требовал вернуть ему в том числе установленный в городском сквере Брянска танк Т-34, чтобы включить имущество в конкурсную массу.

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В ноябре Двадцатый арбитражный апелляционный суд признал незаконным включение в конкурсную массу земельных участков «85-го ремонтного завода», занятых воинскими захоронениями бывшего концлагеря «Дулаг-142» в Брянске. Суд оставил апелляционную жалобу конкурсного управляющего без удовлетворения и запретил заводу-банкроту продажу спорных земель.