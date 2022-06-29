Мэр Белгорода Антон Иванов заявил, что на реконструкцию контактной сети троллейбусов необходимо около двух миллиардов рублей, и город не готов тратить такие деньги, а потому троллейбусы в городе решили ликвидировать. Жители возмутились и подсказали, на чём можно сэкономить.

Цитата из мф «Ну, погоди!». Реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Троллейбус

Троллейбус в Белгороде планируют ликвидировать с 1 июля 2022 года — заканчиваются действующие муниципальные контракты на все троллейбусные маршруты. Единственный перевозчик Белгородской агломерации, ООО «Единая транспортная компания», по решению администрации города, собирается пустить по таким маршрутам автобусы, сотрудников депо переобучить и трудоустроить.

Пользователи социальных сетей возмущаются — троллейбусы несколько лет назад заменили на новые, они просторные и ходят по расписанию.

«И сколько же денег было потрачено на покупку новых троллейбусов, а оказалось, что это изжило себя. Теперь списывать или продавать в регионы, где этот вид транспорта не изжил себя?» — уточняет Андрей С.

«Неправильное решение. Это самый экологичный транспорт. Когда в городе было население 100 тысяч, была проложена первая троллейбусная ветка, а сейчас, когда этот транспорт необходим, его уничтожают. Кому вообще это в голову пришло? Мы сейчас восстанавливаем города Донбасса, включая троллейбусы, а у себя уничтожаем, чем думают, непонятно», — пишет Елена С.

«Как же так?! Единственный транспорт, который ходил по расписанию, не нарушал скоростной режим и не подрезал никого в полосах движения, да ещё и поэкологичнее маршруток. Да и с коляской/чемоданом в него удобно залезать, и вентиляция там хорошая, можно спокойно дышать, даже если полный салон. Неужели нет другого решения? Инвесторов или меценатов?» — удивляется Катерина Г.

«А какого […] вы годами не вкладывали в развитие троллейбуса, а тратили деньги на всякую […]? И правильно люди возмущаются, которые попали под сокращение. Переобучайтесь. Куда им, 50-летним женщинам и мужикам, переобучаться?» — возмущается Александр К.

На странице губернатора Вячеслава Гладкова жители просят власти уточнить, почему «Белгород не участвует в госпрограмме по поддержке электротранспорта», почему «не спросили мнения людей и какое обоснование отказа от троллейбусов»?

«Уважаемые жители города, все, кому небезразлична судьба депо и троллейбусов, помогите нам собрать подписи. У каждого водителя в троллейбусе есть ручка и бумага. Вы можете оставлять пожелания и подписи, которые водители потом соберут и отправят в Москву или в нашу мэрию. Поддержим экологически чистый транспорт», — предлагает Надежда Х.

Лобачев Владимир Белгородский троллейбус

«В городе ежегодно строят ненужные здания и тратят деньги на всякий бред. В Воронеже закрыли трамваи, аргументируя тем, что якобы пробки. И? Пробки как были, так и остались. В масштабах города два миллиарда — это копейки. А если ещё не попилить бабло и рассчитать ремонт верно, то цена снизиться до 1,5 или даже до одного», — уверен Константин Л.

«Общественный транспорт города Белгорода, как показывает история, — это какая-то бесконечная череда странных реформ. Беда, в общем. Думается, в скором времени можно будет запустить конные экипажи, самодвижущиеся паровые повозки, аэростаты, веломобили и палки для финской ходьбы. А вообще, давайте и автобусы уберём: у нас же у каждого горожанина по две машины…» — рассуждает Артем Я.

Припоминают мэру и дорогие арт-объекты, установленные в городе.

«Совершенно непонятно, почему экологичный транспорт оказался невыгодным, а кошение травы и что-то, плавающее в Везёлке за пять миллионов, — выгодно», — удивляется Ольга В.

«Зато есть деньги на всякую хрень стрёмную типа, «пингвина», хуже вложений я ещё, наверное, не видел. Ну или обычное отмывание денег было», — усмехается Димас С.

«+ 100 500 никчёмных скульптур и инсталляций по городу, на которые тратятся деньги из бюджета… Действительно, зачем нам транспорт — это дорого», — иронизирует Алёна С.

«Делайте реконструкцию частями, по участкам… И меньше растаскивайте деньги на ремонт», — советует Юлия А.