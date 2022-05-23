«Шанс на многополярный мир» — в Белгороде эксперты обсудили спецоперацию
Площадкой для тематического круглого стола стал Белгородский государственный университет. В приграничном регионе впервые публично обсудили актуальную для всей страны тему. Историки отметили корни вражды между соседними народами. Так, по мнению декана историко-филологического факультета педагогического института НИУ «БелГУ», кандидата исторических наук Андрея Папкова, не всегда факторы культурной близости могут переломить геополитические, прежде всего, внешнеполитические факторы.
Завкафедрой теории и истории государства и права Южного федерального университета, доктор юридических наук, профессор Алексей Овчинников подчеркнул, что если для молодёжи русофобия может казаться чем-то устрашающим, то для поколения рождённых в СССР, столкнувшихся ещё с советофобией, это неудивительно и закономерно.
Последние десятилетия создавался мир, где нет места национальности, напомнила руководитель Центра трансграничных правовых исследований НИУ «БелГУ», профессор кафедры конституционного и международного права юридического института, доктор юридических наук, профессор Елена Сафронова.
Блок НАТО, расширяясь на восток, всячески поддерживал крайних националистов и неонацистов, военные силы Украины в течение восьми лет убивали беззащитных людей на Донбассе, напомнила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин БелЮИ МВД России имени И. Д. Путилина, кандидат юридических наук, доцент Юлия Комнатная. Россия воспользовалась правом превентивной самообороны и соблюла необходимые юридические аспекты.
Ещё одной угрозой и инструментом противостояния Запада России в современных условиях участники форума назвали разработку биотехнологий. По данным эксперта Научного центра евразийской интеграции (Украина) Александра Александровского, американские исследовательские центры расположены в Украине, Грузии, Казахстане, Узбекистане, Армении, со всего мира собираются образцы биоматериалов. На Украине — 18 биолабораторий, а если учесть и центры мониторинга, то их количество достигает 30.
Учёные сходятся во мнении, что перед сегодняшней властью стоит задача определить чёткий образ будущего мира. А по мнению заведующего кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Липецкого филиала РАНХиГС, доктора технических наук, профессора Владимира Малыша, долг России предложить образ будущего и народу Украины.