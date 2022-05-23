Площадкой для тематического круглого стола стал Белгородский государственный университет. В приграничном регионе впервые публично обсудили актуальную для всей страны тему. Историки отметили корни вражды между соседними народами. Так, по мнению декана историко-филологического факультета педагогического института НИУ «БелГУ», кандидата исторических наук Андрея Папкова, не всегда факторы культурной близости могут переломить геополитические, прежде всего, внешнеполитические факторы.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция России

Завкафедрой теории и истории государства и права Южного федерального университета, доктор юридических наук, профессор Алексей Овчинников подчеркнул, что если для молодёжи русофобия может казаться чем-то устрашающим, то для поколения рождённых в СССР, столкнувшихся ещё с советофобией, это неудивительно и закономерно.

«Россия является именно европейским государством, она наследница византийской империи, часть единого христианского мира. Так откуда же берётся ненависть и неприязнь к России? Предположу, что корни русофобии расположены в неприязни к православию и русской духовности, с момента церковного раскола в IX веке. Кстати, ненависть к русским полностью аналогична ненависти ко всем наследникам православной византийской империи, в том числе и к сербам», — отметил учёный.

Пресс-служба НИУ «БелГУ» Тематический круглый стол с участием российских и украинских учёных и экспертов в НИУ «БелГУ»

Последние десятилетия создавался мир, где нет места национальности, напомнила руководитель Центра трансграничных правовых исследований НИУ «БелГУ», профессор кафедры конституционного и международного права юридического института, доктор юридических наук, профессор Елена Сафронова.

«А 24 февраля произошло то, что даёт всему человечеству шанс на возвращение многополярной картины мира. В которой заинтересованы не только мы, Россия, но и Китай, Индия, Африка», — уверена профессор.

Блок НАТО, расширяясь на восток, всячески поддерживал крайних националистов и неонацистов, военные силы Украины в течение восьми лет убивали беззащитных людей на Донбассе, напомнила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин БелЮИ МВД России имени И. Д. Путилина, кандидат юридических наук, доцент Юлия Комнатная. Россия воспользовалась правом превентивной самообороны и соблюла необходимые юридические аспекты.

Ещё одной угрозой и инструментом противостояния Запада России в современных условиях участники форума назвали разработку биотехнологий. По данным эксперта Научного центра евразийской интеграции (Украина) Александра Александровского, американские исследовательские центры расположены в Украине, Грузии, Казахстане, Узбекистане, Армении, со всего мира собираются образцы биоматериалов. На Украине — 18 биолабораторий, а если учесть и центры мониторинга, то их количество достигает 30.

«Факты указывают на то, что расположение биолабораторий по периметру России это абсолютно логичное решение потенциального противника. Объекты, скорее всего, рассчитаны на всестороннюю биоразведку. Население Украины похоже по многим параметрам на население России, так что американцы могут изучать население на местах, устраивая мини-вспышки различных заболеваний и проводя любые эксперименты на людях. Они получили практически бесплатно все коллекции штаммов вирусов, которые ещё с советских времён собирали на территории Украины, по оценочной стоимости — это более двух миллиардов долларов. Мы должны понять, что живём в новой реальности и, имея такого соседа в текущем моменте, можем ожидать всего чего угодно», — подытожил Александр Александровский.

Учёные сходятся во мнении, что перед сегодняшней властью стоит задача определить чёткий образ будущего мира. А по мнению заведующего кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Липецкого филиала РАНХиГС, доктора технических наук, профессора Владимира Малыша, долг России предложить образ будущего и народу Украины.