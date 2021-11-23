Жители Камышина и ещё шести районов Волгоградской области требуют возбудить уголовное дело в отношении чиновников регионального комитета здравоохранения, которые объявили о реорганизации филиала клинического онкологического диспансера. Категорически против закрытия больницы выступили десятки тысяч людей. Инициативная группа записала видеообращение к генеральному прокурору России Игорю Краснову и председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Эдвард Мунк. Больной ребенок. 1885 — 1886

«Комитет здравоохранения Волгоградской области, вопреки интересам десятков тысяч человек, в начале октября объявил о закрытии нашей онкологической больницы, мотивировав своё решение заменой онкологической больницы мощностью более 50 койко-мест на центр амбулаторной онкологической помощи мощностью всего около 20 кресел-мест, а проведение химиотерапии предложили [проводить] в режиме дневного стационара. Большая часть онкобольных, нуждающихся в химиотерапии и хирургии, будут вынуждены ездить за 250 км в Волгоград, что создаёт невыносимые условия для лечения тяжёлых онкобольных пациентов, а многие фактически потеряют возможность получить лечение. Более 16 тысяч граждан поставили свои письменные и электронные подписи с требованием сохранить работу Камышинской онкологической больницы, мы направили заявления в федеральные и региональные органы власти. К заявлениям были приложены подписные листы с девятью тысячами подписей, в которых люди категорически против закрытия онкологической больницы. Чиновники комитета здравоохранения Волгоградской области, принимая это решение, совершают преступление, нарушены права неопределённого круга лиц», — говорится в видеообращении.

Под записью возмущаются пользователи — как больница, тем более такая специализированная, может быть нерентабельной?

«Что значит низкая рентабельность для больницы? Это не торговый центр!» — пишет Константин П.

Parentingupstream В больничной палате

«Сытый голодного не поймёт! Чиновники видят эту ситуацию со своей стороны, не пытаясь вникнуть в неё со стороны онкобольных. Не рентабельна им больница! Это как? У нас теперь коммерция сплошная в лечении! Это куда мир катится? Не оставляют совсем шанса, права на жизнь онкобольным!» — раздражается Анна И.

«Не рентабельно??? Гражданин РФ имеет конституционное право на доступную медицину. Как его должно волновать, рентабельно это или нет?» — негодует Ирина К.

«Как они высчитали, что на химиотерапию приходят три человека в день, 90 — в месяц?! Они победили рак?! Всегда все палаты заняты были в онкодиспансере! Очереди занимали с четырёх утра! Какие три человека в день?! Откуда эти цифры?! С потолка, от балды?!» — раздосадована Наталья Щ.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СК Василию Семенову доложить о сложившейся ситуации и мерах по восстановлению прав граждан на необходимое медицинское обслуживание.

Volgograd.sledcom.ru Василий Семенов

В облздраве «оптимизацию» объяснили тем, что соответствующие изменения продиктованы приказом Минздрава РФ.

Николая Алимова издание «Принято решение, что филиалы онкологических диспансеров концентрируются и мобилизуются на базе областного центра в городе Волгограде. Мы оснащаем наш головной центр не первый год. Вкладываем туда миллиарды. Мы хотим, чтобы эта помощь, которая там сейчас осуществляется, была равнодоступной. А для того чтобы её сконцентрировать, мы круглосуточные койки также консолидировали сейчас и переводим в головное здание. Эта тактика, понимаете, касается сейчас не только Камышина, города Михайловки и в принципе Волгоградской области. Издан соответствующий приказ Минздрава России, который говорит, что служба должна работать именно так. И мы все с вами должны понимать, что вложить несколько миллиардов рублей одновременно в одном субъекте можно только в одно учреждение. Это чаще всего головное. Там надо содержать соответствующий штат, там специалисты высококачественного уровня, классного уровня. И сейчас, наверное, рано ещё об этом говорить, но наш онкодиспансер благодаря тем изменениям, которые там происходят, выйдет в лидирующие позиции по России. Я вас уверяю, в ближайшее время туда будут возить экскурсии со всех регионов. Туда уже ездят», — цитирует заместителя председателя облздраваиздание «В1.ру».

По данным комитета здравоохранения, в центры амбулаторной онкологической помощи с начала 2021 года обратились порядка 52 тысяч жителей региона. Врачи выявили 2196 случаев рака, в том числе 1346 — на самых ранних стадиях. В Камышинском ЦАОПе прошли обследование около 1,8 тысячи человек.