«Ждём отречения от «Потрясения» — Сеть об отставках в Белгородской облдуме
В Белгородской областной думе 15 апреля переизбран председатель и вице-спикеры. Политологи предполагают, что к кадровым изменениям привела книга, такого же мнения придерживаются и пользователи социальных сетей.
Внеочередное заседание Белгородской областной думы назначил губернатор Вячеслав Гладков после сообщения об исключении из «Единой России» двух вице-спикеров. Елену Бондаренко и Валерия Сергачёва лишили партийных билетов в связи с совершением «действий, дискредитирующих партию». По мнению экспертов Клуба регионов, скорее всего, речь идёт о книге «Потрясение», которая была издана при содействии депутатов. Автором книги указан «Евгений Савченко».
«Это что же надо было натворить, что бы из ЕР выгнали?» — спрашивает Дима С.
«Белгородцы хотят знать, что происходит во власти. За что конкретно были исключены эти люди из партии. Что партия так стыдливо замалчивает? Что за тайны мадридского двора? Создаётся широкое поле для слухов и домыслов», — категорична Татьяна С.
«Нет никакой уверенности, что Савченко самолично написал эту «нетленку». Наверняка можно найти литраба, который сделает подобную работу. Почему выбрана типография в Казани… Я не знаю, деньги затрачены не ахти большие», — пишет Владимир М.
«Понятно, что ничего не понятно. Интересно, а самого автора нашумевшего «Потрясения» никуда не вызывают? После рассказов о том, с кем он общался?» — удивляется Натали Б.
«Пора Савченко писать Отречение от «Потрясения», а то правоохранительные органы и до сената доберутся!» — предлагает Марина П.
«Книга больше похоже на откровения человека, это его мысли, а принимает их каждый по-разному. Немного тяжело читается», — комментирует Роман С.
Если предположить, что книга действительно написана экс-губернатором, то, по мнению политолога Владимира Слатинова, уход спикера во многом запрограммирован сложившейся ситуацией.
Создатель паблика «Белгород – это интересно» Сергей Хахалев спросил о книге у вновь избранного спикера белгородского парламента Юрия Клепикова.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля депутаты областной думы поддержали сложение полномочий Ольги Павловой, Елены Бондаренко и Валерия Сергачёва.