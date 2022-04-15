В Белгородской областной думе 15 апреля переизбран председатель и вице-спикеры. Политологи предполагают, что к кадровым изменениям привела книга, такого же мнения придерживаются и пользователи социальных сетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Отставка

Внеочередное заседание Белгородской областной думы назначил губернатор Вячеслав Гладков после сообщения об исключении из «Единой России» двух вице-спикеров. Елену Бондаренко и Валерия Сергачёва лишили партийных билетов в связи с совершением «действий, дискредитирующих партию». По мнению экспертов Клуба регионов, скорее всего, речь идёт о книге «Потрясение», которая была издана при содействии депутатов. Автором книги указан «Евгений Савченко».

«Это что же надо было натворить, что бы из ЕР выгнали?» — спрашивает Дима С.

«Белгородцы хотят знать, что происходит во власти. За что конкретно были исключены эти люди из партии. Что партия так стыдливо замалчивает? Что за тайны мадридского двора? Создаётся широкое поле для слухов и домыслов», — категорична Татьяна С.

«Нет никакой уверенности, что Савченко самолично написал эту «нетленку». Наверняка можно найти литраба, который сделает подобную работу. Почему выбрана типография в Казани… Я не знаю, деньги затрачены не ахти большие», — пишет Владимир М.

«Понятно, что ничего не понятно. Интересно, а самого автора нашумевшего «Потрясения» никуда не вызывают? После рассказов о том, с кем он общался?» — удивляется Натали Б.

«Пора Савченко писать Отречение от «Потрясения», а то правоохранительные органы и до сената доберутся!» — предлагает Марина П.

Дарья Драй ИА REGNUM «Единая Россия»

«Книга больше похоже на откровения человека, это его мысли, а принимает их каждый по-разному. Немного тяжело читается», — комментирует Роман С.

Если предположить, что книга действительно написана экс-губернатором, то, по мнению политолога Владимира Слатинова, уход спикера во многом запрограммирован сложившейся ситуацией.

«Ольга Павлова была ключевым политическим менеджером в регионе после ухода с этой позиции исключенного теперь из «Единой России» Валерия Сергачёва. Многие в Белгороде называли её сергачёвской протеже, но Ольга Альбертовна в работе прежде всего ориентировалась на своего политического босса – Евгения Савченко. Собственно, и подбор состава нынешней региональной облдумы как «совета директоров Белгородской области», и модерация выборов 2020 года – всё это плод усилий Павловой. В отстроенной Савченко-Павловой конструкции областного парламента она заняла важную роль куратора тех, кто фактически контролирует большую часть экономики региона. Нельзя сказать, что она не проявляла лояльность Вячеславу Гладкову – как и вся белгородская элита, но для нового губернатора важно отстроить всю систему управления территорией под себя и свою стратегию, а «совет директоров» во главе с Павловой – явный элемент, заложенный прежним правлением с понятной задачей добиваться согласования исполнительной властью своих решений с ресурсными держателями территории. Ещё раз отмечу, что бывший губернатор сам дал Гладкову возможность демонтировать эту конструкцию. Областной парламент возглавит человек, обязанный этим Гладкову, так что «совет директоров» станет ещё более лояльным и подконтрольным губернаторской команде», — написал накануне эксперт в телеграм-канале.

Создатель паблика «Белгород – это интересно» Сергей Хахалев спросил о книге у вновь избранного спикера белгородского парламента Юрия Клепикова.

«У каждого человека есть некое мнение. Нет людей с одинаковым мнением, но мы должны просто понимать, что книга – это его личное убеждение. Как они сочетаются с нашим в целом… Ну, оценки я, наверное, не совсем вправе давать. [Вы читали её?] В целом, основные выдержки читал, потому что интересно мнение человека, убеждения, тем более Евгения Степановича я знаю давным-давно, и просто интересно мнение каждого… Здесь давать оценки – наверное, это неправильно. Я не уполномочен давать», — ответил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля депутаты областной думы поддержали сложение полномочий Ольги Павловой, Елены Бондаренко и Валерия Сергачёва.