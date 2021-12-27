В 2021 году Белгородская область официально получила нового губернатора, ушли «непотопляемые» чиновники, пережиты пики коронавируса. Жители оценили формат общения главы региона Вячеслава Гладкова в соцсетях. Открыта современная «Белгород-Арена», на которой в мае прошли мероприятия, посвящённые 25-летию Параолимпийского комитета России. ИА REGNUM подводит итоги года.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

С новым губернатором!

В сентябре Вячеслав Гладков официально стал губернатором Белгородской области. Он победил на досрочных выборах главы региона с результатом 78,79% при явке 58,57% от числа избирателей, внесённых в списки на момент окончания голосования.

Эксперты отмечают, что руководитель завоевал доверие избирателей открытостью в социальных сетях. У него есть аккаунты на всех популярных онлайн-платформах, и он ими активно пользуется: каждое утро записывает обращения к подписчикам, отвечает на комментарии, проводит проверки резонансных сообщений и прямые линии. Его активность заставила по-новому работать и подчинённых — губернатор требует от чиновников встречаться с жителями, отвечать за свои обещания, контролировать стройки и подавать заявки на участие в федеральных проектах. Еженедельные совещания правительства региона с «разносом» нерасторопных теперь можно увидеть в прямом эфире соцсетей.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

«За тот недолгий срок, что Вячеслав Гладков исполнял обязанности губернатора, он сумел растопить сердца белгородцев, организовал личные приёмы — это было очень заметно тем, кто годами не мог попасть в прошлую администрацию, чтобы написать жалобу либо же поговорить с руководителем. Многие главы районов настолько забронзовели, что к себе даже близко не подпускали граждан, себя чувствовали полубогами», — комментировал итоги выборов эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Олег Иванников.

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Смена команды

Кадровые перестановки во власти начались в Белгородской области с самого начала 2021 года. В январе ещё врио губернатора Вячеслав Гладков пояснил, что, когда он приступал к исполнению своих обязанностей в ноябре 2020 года, у него не было планов на изменения в структуре правительства региона. «Сейчас вижу, что определённые решения необходимы», писал он 10 января.

Утверждены новые начальники областных департаментов здравоохранения и социальной защиты населения. Ведомство разделили на две структуры. Наталию Зубареву, возглавлявшую депздрав с 2016 года, назначили заместителем главы области, ответственным за всю социальную политику. Во главе медиков региона стал главный врач детской областной больницей Андрей Иконников, а соцзащиту возглавила Елена Батанова.

Belregion.ru Наталия Зубарева

В начале года сменился руководитель департамента внутренней и кадровой политики, затем руководитель администрации. После скандала с дорогостоящим и длительным ремонтом Центра молодёжных инициатив в Белгороде должностей лишились сначала глава Управления капитального строительства и руководитель строительной компании «Дирекция Юго-Западного района», а затем и заместитель губернатора — руководитель депстроя Евгений Глаголев. Последний попал под уголовное преследование, следствие вменяет ему получение взятки в особо крупном размере, экс-чиновник находится в СИЗО. Летом с формулировкой «в связи с утратой доверия» был уволен замгубернатора — начальник департамента экономического развития Олег Абрамов, занявший эту должность в 2015 году.

Belregion.ru Олег Абрамов

На многие ключевые посты назначены были чиновники, работавшие с Вячеславом Гладковым на предыдущих местах — в Белгород приехали «варяги» из Пензы, Ставрополя, Севастополя. В соцсетях даже шутили, что благодаря этому круговороту чиновников в собственность области перешёл лагерь «Бригантина» в крымской Евпатории (соглашение о передаче санатория подписали Вячеслав Гладков и губернатор Крыма Сергей Аксёнов 4 июня 2021 года на полях ПМЭФ-2021).

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Самой обсуждаемой отставкой года стало увольнение Наталии Зубаревой. Пользователи социальных сетей неоднократно высказывали недовольство «оптимизаций» медицины под её руководством, а осенью всплыли факты, что чиновница в октябре 2016 года по договору найма служебного жилья получила просторную квартиру в элитной многоэтажке в Белгороде, в сентябре 2020 года помещение приватизировали на её сына. История получила широкую огласку, квартиру вернули в собственность региона в декабре 2021 года. Вместе с Зубаревой должности лишился и заместитель губернатора — начальник департамента имущественных и земельных отношений Валерий Шамаев, работавший на этом посту с 2015 года.

А в Белгороде в октябре ушёл с поста мэр Юрий Галдун.

Beladm.ru Юрий Галдун

«Это как у механических часов — кончился завод. А ключ я где-то потерял. Занимать такую должность без «огонька» внутри недопустимо по отношению к людям. Так считаю. Вячеслав Гладков до этого трижды не поддерживал меня в этом решении. Три раза. Он сделал всё возможное для продолжения совместной работы. Не могу подвести губернатора и горожан. Пришла пора для другого мэра», — так объяснил он своё решение.

Новым главой города в декабре 2021 года стал Антон Иванов, его кандидатуру единогласно подержали депутаты горсовета. Ранее чиновник возглавлял Белгородскую ипотечную корпорацию, а в октябре 2021 года был назначен первым вице-мэром.

Beladm.ru Антон Иванов

«Бурьян поменяем»

На благоустройство области в 2021 году выделяли миллиарды рублей. Для коммунальщиков закупили новую технику. Причём, по словам губернатора, объём поставок таков, что «даже заводы-изготовители не справляются, из областного бюджета была выделена беспрецедентная сумма — 1,7 млрд рублей».

Яркими красками встречал гостей в сентябре фестиваль «Белгород в цвету». Главная пешеходная улица города — 50-летия Белгородской области — впервые на три дня стала огромным садом, масштабные композиции, ландшафтные и арт-объекты разместили и в Центральном парке. В программе фестиваля прошли мастер-классы, экскурсии, выставки, в конкурсной программе участвовали более 140 авторов из различных регионов России.

Власти решили переоформить и городские клумбы. Вместо композиций с многолетними злаками теперь предпочтение отдадут преимущественно однолетним растениям. Вячеслав Гладков отмечал, что его «не устраивают» заросшие клумбы в центре, «меняем бурьян за Вечным огнём на красивые однолетники, и ситуация меняется. Уделю этому вопросу максимальное внимание в следующем году».

На закупку трёх миллионов луковиц тюльпанов, согласно документации на сайте госзакупок, мэрия Белгорода потратила почти 46,7 млн рублей. При этом ещё не высаженные тюльпаны оказались в центре скандала — сотрудница городской службы благоустройства подарила своей знакомой четыре ящика растений, в которых находилось почти 900 цветочных луковиц, было возбуждено уголовное дело о краже. Впрочем, рады тюльпанам не все горожане, ведь, несмотря на всю их красоту, цветут они всего пару недель, а многолетние растения, хоть и были местами «бестолково посажены и напоминали бурьян», но скрывали землю от палящего солнца.

«Очень горько осознавать, что жители Белгорода с октября по апрель, то есть фактически полгода вместо многолетних растений в центре города будут видеть голый чернозем и песко-соляную смесь. Вдвойне жаль оттого, что никто горожан, в общем-то, не спросил об их предпочтениях. Уверена, что люди, узнавшие, насколько это дорого, были бы возмущены. Да, в общем-то, это уже видно на форумах и ветках, где эта новость обсуждается. Рабочие, занятые сейчас, давайте называть вещи своими именами, уничтожением многолетников, говорят, что очень многие жители негодуют и высказывают неудовольствие лишением города естественной природы. Прошу, не надо их ругать, они подневольные люди, более того, они своими руками всё это высаживали, и им вдвойне обидно. Эти вопросы решаются в других кабинетах исходя из вкусов и предпочтений конкретных людей», — комментировала перекопку клумб экс-руководитель службы по выращиванию декоративных культур управления «Белгорблагоустройство» Татьяна Подколоднева.

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Ну, а Новый год жители Белгорода встречают с новой главной ёлкой — на 30-метровую конструкцию потратили 18,5 млн рублей из областного бюджета. На улицах города появились масштабные арт-объекты, музыкальный световой тоннель, копия музея «Эрмитаж» с «выставкой» в формате дополненной реальности, в Центральном парке впервые среди ландшафта обустроили 400-метровую ледовую дорожку. На главной площади Белгорода установили уникальный крытый каток, вход на который возможен только по QR-кодам или ПЦР-тестам.