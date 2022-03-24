Специальная военная операция по защите Донбасса идёт ровно месяц. За это время, с 24 февраля по 24 марта, в приграничной Белгородской области от снарядов, выпущенных с территории Украины получили повреждения дома в трёх населённых пунктах — по официальным данным, опубликованным на порталах органов власти.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Первые сообщения о разрушениях поступили 24 февраля. В Белгороде снарядами были повреждены 11 жилых домов, в посёлке Майский — 27 зданий. Ещё пять частных домов в Майском получили критические повреждения, принято решение не ремонтировать их, а отстроить заново.

«В первую очередь было важно восстановить жилые помещения, восстановить отопление и другие коммуникации. Эта задача выполнена. По хозяйственным постройкам мы договорились, лично приеду и проверю выполнение работ в конце марта», — говорил 11 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, когда приехал проверить ход ремонта домовладений.

В ночь на 25 февраля неспокойно было в приграничной Журавлёвке — тогда обошлось без разрушений, 22 человека согласились переехать на время в Белгород.

Спустя месяц, 23 марта, в Журавлёвке от снаряда, выпущенного с территории Украины, получили повреждения 12 домовладений и восемь автомобилей, один дом разрушен, ранены три человека. Из села эвакуировали около 200 жителей, там ввели режим ЧС. Власти пообещали как можно скорее восстановить повреждённое имущество.

Власти Белгородской области ранее неоднократно заявляли о готовности направить помощь жителям, чьи дома пострадали от обстрелов. Так, после первого случая обстрелов губернатор Вячеслав Гладков в соцсетях написал, что хозпостройки восстановят до конца марта, а ремонт и строительство новых домов должны закончить до конца лета.

Belregion.ru Разрушенный дом в Майском

Однако накануне, 23 марта, председатель комитета Госдумы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) заявил о том, что в отдельных случаях компенсации из федерального бюджета до людей не дошли.

«Важно взять под контроль оказание помощи в виде компенсаций пострадавшим людям на восстановление жилья. К сожалению, в ряде случаев до жителей не дошли данные компенсации из федерального бюджета», — сказал Гаврилов.

В социальных сетях пользователи разделились на два лагеря: одни спрашивают о любых громких звуках, другие — просят не паниковать. И если первые готовы поделиться фотографиями необычных «облаков» и точками их съёмки, то вторые благоразумно напоминают — сообщения читают по обе стороны границы.

«Мальчики работают. Не нужно информировать всех в Сети, я думаю, что все всё и так понимают, что происходит», — просит Ирина П.

«Спасибо нашим ребятам за нашу безопасность! Храни их Бог!», — поддерживает военных Лена Д.

Некоторые пользователи требуют от властей сообщить адреса бомбоубежищ.

«Вы в своём уме? Кто вам даст такую информацию. Всё это обязательно сделают, когда будет ЧС и людей будут вывозить», — считает Агния И.

Belregion.ru Повреждённый дом в Журавлёвке

«Нужно возвращать систему учений по гражданской обороне, как было в СССР. Будучи школьниками, мы знали, куда и в каких случаях бежать, было всё отработано, никакой паники, всё доходило до автоматизма. Дети сейчас вообще не знают, что делать в ситуации, если завоет сирена. В каких случаях куда бежать: на чердак или в подвал? С одной стороны, и хорошо, что не знают, но, с другой стороны, лучше знать и быть готовым, лишним не будет», — предлагает Елена В.

По каждому факту обстрела и разрушений домов в Белгородской области СК России проводит тщательное расследование.

«Конечно, пару месяцев назад невозможно было такого и представить! Однако, товарищи, рано или поздно всё уладится, самое главное, меньше думайте об этом, как бы тяжело ни было… Работайте, учитесь, общайтесь и помните — всё будет хорошо!» — призывает Елена Л.