Самый быстрый мэр Белгорода — кто займёт его место?
В Белгороде 31 октября ушёл в отставку мэр Антон Иванов. На этом посту он пробыл всего 10 месяцев — депутаты горсовета утвердили его в должности 21 декабря 2021 года. Первым об уходе руководителя областного центра сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона сразу назвал имя преемника — исполнять обязанности начал первый заместитель главы администрации Валентин Демидов.
По мнению доктора политических наук, эксперта Института гуманитарно-политических исследований, политолога Владимира Слатинова, в нынешней «единой системе публичной власти» мэр областного центра лишён политико-управленческой автономии и превращается в «оператора» региональной политики.
Владимир Слатинов отмечает, что Вячеславу Гладкову требовалась «более «сопряжённая» с его политико-управленческим стилем фигура». Как считает политолог, очевидным стало ведение к этой статусной позиции Валентина Демидова, с которым губернатор работал в Крыму и Севастополе. Демидов в середине сентября 2022 года пришёл в мэрию Белгорода в качестве советника мэра по инфраструктурным проектам — спустя несколько месяцев после громкой отставки с поста мэра Симферополя. В октябре его «повысили» до первого заместителя главы администрации.
Правление Антона Иванова запомнится жителям города провальной уборкой снега прошедшей зимой, желанием городских властей установить на Соборной площади площадку для пляжного волейбола, ликвидацией троллейбусов, скандалом с переименованием остановки «5 Августа» в честь частной медклиники. На заседании правительства 31 октября губернатор раскритиковал работу администрации Белгорода по подготовке временных укрытий в многоэтажных домах и за низкое взаимодействие с общественными организациями.
В одном из популярных белгородских пабликов подписчики отреагировали на уход Антона Иванова пожеланием вернуть на эту должность предыдущего мэра — Юрия Галдуна.