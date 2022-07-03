Белгород 3 июля подвергся обстрелу со стороны украинских военных. Как заявили в Минобороны РФ, целенаправленно по гражданскому населению были запущены три баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными головными частями.
Средствами ПВО снаряды были уничтожены в воздухе, обломки одной из ракет упали на жилой дом.
В городе экстренные и коммунальные службы весь день устраняют последствия обстрелов.
Сотрудники полиции на время перекрыли дороги. Белгород, 03.07.2022 г.
Повреждены верхние этажи. Белгород, 03.07.2022 г.
Уборка придомовой территории. Белгород, 03.07.2022 г.
Оперативный штаб в управе. Белгород, 03.07.2022 г.
Осколки оперативно убирают. Белгород, 03.07.2022 г.
Рабочие занавешивают окна. Белгород, 03.07.2022 г.
Осколки на 12-м этаже. Белгород, 03.07.2022 г.
Повреждённый балкон. Белгород, 03.07.2022 г.
По данным на 16:00, повреждено 26 многоквартирных домов на улицах Попова, Чумичова, Маяковского, Садовая и Мичурина. В основном — разбитые окна. В частном секторе пострадало 46 домов, там зафиксированы повреждения кровли, ограждения и стен.
Повреждённая многоэтажка. Белгород, 03.07.2022 г.
Разбитое окно. Белгород, 03.07.2022 г.
Последствия взрывной волны. Белгород, 03.07.2022 г.
Разбитые и устоявшие окна. Белгород, 03.07.2022 г.
Осколки в балконе. Белгород, 03.07.2022 г.
Застрявшая москитная сетка. Белгород, 03.07.2022 г.
Краном убирают разрушения на верхних этажах. Белгород, 03.07.2022 г.
Окна закрывают плёнкой. Белгород, 03.07.2022 г.
Окно в подъезде без стёкол. Белгород, 03.07.2022 г.
Эпицентр повреждений пришёлся на частные дома.
В эпицентре разрушений. Белгород, 03.07.2022 г.
Разрушенный частный дом. Белгород, 03.07.2022 г.
Эпицентр разрушений. Белгород, 03.07.2022 г.
Разрушена крыша. Белгород, 03.07.2022 г.
Обломки шифера. Белгород, 03.07.2022 г.
Улица Маяковского, где на одном из домов нарисован мурал с поэтом. Белгород, 03.07.2022 г.
Повреждена крыша у частного дома. Белгород, 03.07.2022 г.
Выбитые окна и обгоревшая крыша. Белгород, 03.07.2022 г.
Ещё один повреждённый частный дом. Белгород, 03.07.2022 г.
За каждым многоквартирным домом власти закрепили ответственных, на подъездах имеется информация — куда обращаться.
Жители закрывают повреждения. Белгород, 03.07.2022 г.
Повреждено здание школы. Белгород, 03.07.2022 г.
Жителей оповещают, где получить помощь
Осколки повсюду. Белгород, 03.07.2022 г.
Подъезд без окон. Белгород, 03.07.2022 г.
Уборка повреждённой рамы. Белгород, 03.07.2022 г.
Жители приносят цветы к месту трагедии. Белгород, 03.07.2022 г.