Белгород 3 июля подвергся обстрелу со стороны украинских военных. Как заявили в Минобороны РФ, целенаправленно по гражданскому населению были запущены три баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными головными частями.

Средствами ПВО снаряды были уничтожены в воздухе, обломки одной из ракет упали на жилой дом.

В городе экстренные и коммунальные службы весь день устраняют последствия обстрелов.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Сотрудники полиции на время перекрыли дороги. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Повреждены верхние этажи. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Уборка придомовой территории. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Оперативный штаб в управе. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Осколки оперативно убирают. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Рабочие занавешивают окна. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Осколки на 12-м этаже. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Повреждённый балкон. Белгород, 03.07.2022 г.

По данным на 16:00, повреждено 26 многоквартирных домов на улицах Попова, Чумичова, Маяковского, Садовая и Мичурина. В основном — разбитые окна. В частном секторе пострадало 46 домов, там зафиксированы повреждения кровли, ограждения и стен.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Повреждённая многоэтажка. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Разбитое окно. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Последствия взрывной волны. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Разбитые и устоявшие окна. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Осколки в балконе. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Застрявшая москитная сетка. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Краном убирают разрушения на верхних этажах. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Окна закрывают плёнкой. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Окно в подъезде без стёкол. Белгород, 03.07.2022 г.

Эпицентр повреждений пришёлся на частные дома.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
В эпицентре разрушений. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Разрушенный частный дом. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Эпицентр разрушений. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Разрушена крыша. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Обломки шифера. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Улица Маяковского, где на одном из домов нарисован мурал с поэтом. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Повреждена крыша у частного дома. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Выбитые окна и обгоревшая крыша. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Ещё один повреждённый частный дом. Белгород, 03.07.2022 г.

За каждым многоквартирным домом власти закрепили ответственных, на подъездах имеется информация — куда обращаться.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Жители закрывают повреждения. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Повреждено здание школы. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Жителей оповещают, где получить помощь
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Осколки повсюду. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Подъезд без окон. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Уборка повреждённой рамы. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Жители приносят цветы к месту трагедии. Белгород, 03.07.2022 г.