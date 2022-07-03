Белгород 3 июля подвергся обстрелу со стороны украинских военных. Как заявили в Минобороны РФ, целенаправленно по гражданскому населению были запущены три баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными головными частями.

Средствами ПВО снаряды были уничтожены в воздухе, обломки одной из ракет упали на жилой дом.

В городе экстренные и коммунальные службы весь день устраняют последствия обстрелов.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Сотрудники полиции на время перекрыли дороги. Белгород, 03.07.2022 г.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Повреждены верхние этажи. Белгород, 03.07.2022 г.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Уборка придомовой территории. Белгород, 03.07.2022 г.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Оперативный штаб в управе. Белгород, 03.07.2022 г.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Осколки оперативно убирают. Белгород, 03.07.2022 г.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Рабочие занавешивают окна. Белгород, 03.07.2022 г.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Осколки на 12-м этаже. Белгород, 03.07.2022 г.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Повреждённый балкон. Белгород, 03.07.2022 г.

По данным на 16:00, повреждено 26 многоквартирных домов на улицах Попова, Чумичова, Маяковского, Садовая и Мичурина. В основном — разбитые окна. В частном секторе пострадало 46 домов, там зафиксированы повреждения кровли, ограждения и стен.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Повреждённая многоэтажка. Белгород, 03.07.2022 г.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Разбитое окно. Белгород, 03.07.2022 г.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Последствия взрывной волны. Белгород, 03.07.2022 г.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Разбитые и устоявшие окна. Белгород, 03.07.2022 г.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Осколки в балконе. Белгород, 03.07.2022 г.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Застрявшая москитная сетка. Белгород, 03.07.2022 г.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Краном убирают разрушения на верхних этажах. Белгород, 03.07.2022 г.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Окна закрывают плёнкой. Белгород, 03.07.2022 г.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Окно в подъезде без стёкол. Белгород, 03.07.2022 г.

Эпицентр повреждений пришёлся на частные дома.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM В эпицентре разрушений. Белгород, 03.07.2022 г.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Разрушенный частный дом. Белгород, 03.07.2022 г.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Эпицентр разрушений. Белгород, 03.07.2022 г.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Разрушена крыша. Белгород, 03.07.2022 г.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Обломки шифера. Белгород, 03.07.2022 г.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Улица Маяковского, где на одном из домов нарисован мурал с поэтом. Белгород, 03.07.2022 г.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Повреждена крыша у частного дома. Белгород, 03.07.2022 г.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Выбитые окна и обгоревшая крыша. Белгород, 03.07.2022 г.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Ещё один повреждённый частный дом. Белгород, 03.07.2022 г.

За каждым многоквартирным домом власти закрепили ответственных, на подъездах имеется информация — куда обращаться.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Жители закрывают повреждения. Белгород, 03.07.2022 г.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Повреждено здание школы. Белгород, 03.07.2022 г.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Жителей оповещают, где получить помощь

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Осколки повсюду. Белгород, 03.07.2022 г.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Подъезд без окон. Белгород, 03.07.2022 г.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Уборка повреждённой рамы. Белгород, 03.07.2022 г.