На заседании Рязанской областной думы 23 ноября в ходе обсуждения федерального законопроекта о QR-кодах в общественных местах депутат Владимир Сидоров сделал громкое заявление — непривитый гражданин не должен выходить из дома, пускать детей в школу, и «в магазине тебе делать нечего».

Полицаи на оккупированной территории (фрагмент)

«Покупаем эти сертификаты о прививках. Вообще за это надо расстреливать. Я бы считал… я бы сам принял участие в расстрелах. Обязательно это надо делать!» — заявил депутат.

На слова единоросса отреагировали сотни людей в социальных сетях и телеграм-каналах, а рязанский общественник написал заявление в прокуратуру с просьбой проверить это высказывание на предмет разжигания ненависти. Фракция «Единой России» в облдуме приняла решение обратиться в комитет по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике, который «даст оценку выступлению депутата Владимира Сидорова и определит возможные меры воздействия».

К вечеру 24 ноября на сайте облдумы появился официальный комментарий — депутат принёс извинения.

«Я искренне сожалею, что в своём выступлении в очень резкой форме высказался в отношении людей, продающих и покупающих справки о вакцинации против ковида. Мои слова прозвучали излишне эмоционально, но прошу не воспринимать их буквально. Ещё раз приношу свои извинения», — говорится в сообщении.

Rznoblduma.ru Депутат Владимир Сидоров

Пользователи на официальных страницах областной думы в социальных сетях просят дать правовую оценку «эмоциональным словам».

«Безусловно, [заявление] является недопустимым, и мы в «Единой России» его не разделяем и осуждаем. До нашего коллеги-депутата эта позиция доведена, и он с ней согласен. Вместе с тем при оценке сказанного следует принимать во внимание, что супруга Владимира Карповича умерла от коронавируса. Эта трагедия во многом объясняет эмоциональность его выступления», — написал на своей странице в социальной сети председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин.

Под постом Аркадия Фомина рязанцы оставили гневные комментарии.

«Нельзя принимать во внимание. Это не оправдание. У вас единственный путь: лишить депутатской неприкосновенности и передать материалы в следственные органы. Казнить нельзя помиловать. Ждём, где вы поставите запятую», — настаивает Николай П.

«Его личная трагедия не даёт ему право так высказываться о других, а если ему требуется помощь соответствующих специалистов-психологов, то почему он за ней не обратился? Может ли человек в таком состоянии выражать глас народа?» — спрашивает Марина Б.

«Личная трагедия всё же никак его не оправдывает желать смерти другим! И вместе с тем было бы не лишне обсудить вопрос, связанный с качеством и доступностью медицины в нашем регионе. Поскольку люди умирают часто вследствие побочек от лечения, а не от самого вируса! И это факт!» — пишет Екатерина М.

«Высказывание на статью тянет! Призыв стрелять своих избирателей — это кем надо быть? Президент не раз говорил, что вакцинация добровольная! Это что такое вытворяет госдума? Вы ещё больше сеете ненависть между людьми! Полностью дискредитация власти! Депутат должен понести наказание за сказанное! Иначе это просто беспредел!» — эмоциональна Таня Б.

Пользователи подчёркивают, что депутат — публичное лицо, и любые выступления должны быть заготовлены и аналитически продуманы. Многие за два года пандемии потеряли близких или друзей, но это не повод «идти с обрезом к врачам».

«Соболезнования по поводу утери супруги, но… Вопрос, когда она и он заболели? Почему? Были ли привиты? А может, не соблюдали масочный режим?! Если были вакцинированы, то, значит, вакцина не спасает? Если нет, то почему? Может быть, он из тех, кто подделывает справки? Тогда почему он не поступает с собой так, как говорит?» — задаёт множество вопросов Вячеслав И.

ИА REGNUM Сертификат о прививках

«Вячеслав, странно, конечно, вы, сначала соболезнования, а потом начинаете спрашивать вопросы, как минимум некорректно, если бы ваша жена умерла, не дай бог, не думаю, чтобы вы кому-то что-то вообще говорили. Человек сгорел эмоционально и такое сказал, но людьми надо быть и просто понять, можно наказать, безусловно, но только за эти слова, потому что они неправильные. Эмоция заключается в том, что человек в горе, видя всю статистику смертей и заболеваний и реакцию антиваксеров, просто уже сорвался, вот и всё, зачем все эти вопросы, честно, не понимаю, не несут никакой логики совершенно», — встала на защиту депутата Майя Р.

«Моё мнение, ещё раз повторяюсь, что это лично моё мнение, если человек зол и решил сорваться таким образом на людей, я считаю, что таким людям не место в думе! Надо либо думать, что говорите, или же выбирать слова! Почему людей за комментарий даже привлекают к какой-то ответственности, а тут человек прямым текстом говорит, что надо расстреливать. Мы в XXI веке живём!» — считает Наташа К.